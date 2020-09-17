Когда растущая луна в октябре 2020: дата и советы

В октябре 2020 растущая луна будет в первых числах, а также и в конце месяца.
Согласно лунному календарю, растущая луна будет 1 октября, находиться будет в Овне.
Большинство дней будут находиться в убывающей фазе, затем наступит растущая луна – с 17 по 30 октября.
В целом в октябре 2020 будет 12 дней растущей луны.
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В этот период астрологи рекомендуют не бояться кардинальных изменений и идти на риски, однако стоит прислушиваться к советам окружающих.
Не стоит бояться масштабных задач, возможно, они и станут началом успешной карьеры.
Это идеальное время чтобы подписывать важные договора и совершать крупные сделки. От помощи юристов не стоит отказываться.
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