Когда растущая луна в октябре 2020: дата и советы

В октябре 2020 растущая луна будет в первых числах, а также и в конце месяца.

Согласно лунному календарю, растущая луна будет 1 октября, находиться будет в Овне.

Большинство дней будут находиться в убывающей фазе, затем наступит растущая луна – с 17 по 30 октября.

В целом в октябре 2020 будет 12 дней растущей луны.

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В этот период астрологи рекомендуют не бояться кардинальных изменений и идти на риски, однако стоит прислушиваться к советам окружающих.

Не стоит бояться масштабных задач, возможно, они и станут началом успешной карьеры.

Это идеальное время чтобы подписывать важные договора и совершать крупные сделки. От помощи юристов не стоит отказываться.

По прогнозам астрологов, 2020 год — довольно сложный для всех знаков зодиака. Подробный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака смотрите на Фактах ICTV.