Выбор того или иного цвета маникюра — настоящая задача для любительниц nail art, а осень — прекрасный повод попробовать что-то новенькое. Какие цвета маникюра будут в тренде в этом сезоне, читайте в материале.
1. Оттенки синего
Трендом сезона осени 2020 станет синий. В топе будут находиться сдержанные холодные оттенки без излишеств, а вот с техникой и дизайном можно поэкспериментировать: зеркальный с втиркой или матовый маникюр, выдержанный в стиле осеннего настроения, прекрасно подойдет не только к деловому костюму, но и даже к обыденному свитеру.
View this post on Instagram
Какой выберешь ты 1,2,3, 4,5,6? Ответ пиши в коментарии ???????????? ❤️_______________________________❤️ ????????????????????????_???????????????? ????????????????????????_???????????????? ????????????????????????_???????????????? ❤️________________________________❤️ ????Подпишись???? ???????????? ????@nails_clab???? ????@nails_clab???? ????????????????????_???????????????? #ногти #ногтимосква #ногтиспб #ногтиминск #идеиманикюра #маникюр #френч #маникюрчик #инстаногти #салонкрасоты #маникюрукраина #гельлак #шилак #маникюрмосква#маникюрдня #маникюрныйинстаграм#ногтидня #ногтилук????#маникюр2020
2. Цвета осени
В моде будут не просто привычные оттенки желтого или оранжевого — актуальной новинкой станет своеобразный дизайн, выполненный с добавлением элементов осеннего принта — разнообразные рисунки с листьями, цветами или ягодами станут особенно привлекательными этой осенью.
View this post on Instagram
Какой дизайн ты бы выбрала ? 1,2,3,4,5? Ответ пиши в комментариях ❤️ @nails_pages — лучшие идеи дизайна ногтей на каждый день ✔️ _______________________________________________________ #маникюр #ногти #дизайнногтей #nails #naildesign #гельлак #гельлакдизайн #ногти2020
3. Бордовый
Нет, не кричащие ярко-красные оттенки, а именно спокойный бордовый, поэтому любительницам блестящих цветов лучше в этом сезоне отдать предпочтение сдержанному темно-красному. А рисунок, выполненный с добавлением атрибутов осени, будет весьма популярным в этом году.
View this post on Instagram
Какой дизайн ты бы выбрала ? 1,2,3,4,5? Ответ пиши в комментариях ❤️ @nails_pages — лучшие идеи дизайна ногтей на каждый день ✔️ _______________________________________________________ #маникюр #ногти #дизайнногтей #nails #naildesign #гельлак #гельлакдизайн #ногти2020
Читайте: Макияж осень 2020: 5 модных трендов
4. Нюд
Маникюр спокойного, натурального оттенка тоже будет в тренде этой осенью. Неизменный классический нюд — идеальный вариант для тех, кто хочет немного отдохнуть от ярких летних цветов.
View this post on Instagram
Какой выберешь ты 1,2,3, 4,5,6? Ответ пиши в коментарии ???????????? ❤️_______________________________❤️ ????????????????????????_???????????????? ????????????????????????_???????????????? ????????????????????????_???????????????? ❤️________________________________❤️ ????Подпишись???? ???????????? ????@nails_clab???? ????@nails_clab???? ????????????????????_???????????????? #ногти #ногтимосква #ногтиспб #ногтиминск #идеиманикюра #маникюр #френч #маникюрчик #инстаногти #салонкрасоты #маникюрукраина #гельлак #шилак #маникюрмосква#маникюрдня #маникюрныйинстаграм#ногтидня #ногтилук????#маникюр2020
5. Нестандартная геометрия
Дизайн в стиле IKEA? Просто! Нынешний осенний сезон просто призван удивлять разнообразным дизайном в сфере nail art. Нестандартные решения, необычные геометрические фигуры, их сочетание со спокойными осенними тонами станет топовым трендом этого сезона.
6. Френч
Френч-маникюр остается одним из самых универсальных и одновременно самых популярных видов нейл-дизайна. Нынешний осенний сезон — не исключение.
View this post on Instagram
Какой дизайн ты бы выбрала ? 1,2,3,4,5? Ответ пиши в комментариях ❤️ @nails_pages — лучшие идеи дизайна ногтей на каждый день ✔️ _______________________________________________________ #маникюр #ногти #дизайнногтей #nails #naildesign #гельлак #гельлакдизайн #ногти2020
7. Сочетание цветов
Разноцветные ногти — интересное решение этой осенью. Тренд завоевал расположение модниц еще несколько лет назад, однако остается актуальным и в этом году. Трендовыми станут более сдержанные цвета: синий, пастельный, пурпурный.
View this post on Instagram
Дружба проверяется в беде, поэтому настоящая подруга всегда почешет вам нос и голову, пока у вас не высох лак на ноготках???????????? Чтобы записать себя и подругу пишите в Direct ❤️ . . . #маникюркиев #маникюроболонькиев #маникюрминская #маникюркиев????#nailmasterkyiv #маникюрдляподруги
Кстати, а вы знали, что делать в случае, если вы понесли убытки от салона красоты?