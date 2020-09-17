Выбор того или иного цвета маникюра — настоящая задача для любительниц nail art, а осень — прекрасный повод попробовать что-то новенькое. Какие цвета маникюра будут в тренде в этом сезоне, читайте в материале.

1. Оттенки синего

Трендом сезона осени 2020 станет синий. В топе будут находиться сдержанные холодные оттенки без излишеств, а вот с техникой и дизайном можно поэкспериментировать: зеркальный с втиркой или матовый маникюр, выдержанный в стиле осеннего настроения, прекрасно подойдет не только к деловому костюму, но и даже к обыденному свитеру.

2. Цвета осени

В моде будут не просто привычные оттенки желтого или оранжевого — актуальной новинкой станет своеобразный дизайн, выполненный с добавлением элементов осеннего принта — разнообразные рисунки с листьями, цветами или ягодами станут особенно привлекательными этой осенью.

3. Бордовый

Нет, не кричащие ярко-красные оттенки, а именно спокойный бордовый, поэтому любительницам блестящих цветов лучше в этом сезоне отдать предпочтение сдержанному темно-красному. А рисунок, выполненный с добавлением атрибутов осени, будет весьма популярным в этом году.

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4. Нюд

Маникюр спокойного, натурального оттенка тоже будет в тренде этой осенью. Неизменный классический нюд — идеальный вариант для тех, кто хочет немного отдохнуть от ярких летних цветов.

5. Нестандартная геометрия

Дизайн в стиле IKEA? Просто! Нынешний осенний сезон просто призван удивлять разнообразным дизайном в сфере nail art. Нестандартные решения, необычные геометрические фигуры, их сочетание со спокойными осенними тонами станет топовым трендом этого сезона.

6. Френч

Френч-маникюр остается одним из самых универсальных и одновременно самых популярных видов нейл-дизайна. Нынешний осенний сезон — не исключение.

7. Сочетание цветов

Разноцветные ногти — интересное решение этой осенью. Тренд завоевал расположение модниц еще несколько лет назад, однако остается актуальным и в этом году. Трендовыми станут более сдержанные цвета: синий, пастельный, пурпурный.

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