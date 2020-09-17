Какой праздник 17 сентября — день ангела, приметы на 9 сентября

17 сентября украинские православные верующие вспоминают икону Божьей Матери, которая также называется Неопалимая Купина.

Считается, что Неопалимая Купина раскрывает сразу несколько важных составляющих чествования Божьей Матери, поскольку состоит из ветхозаветных прообразов Христа и символизирует непорочное зачатие.

Также 17 сентября в Украине отмечают День спасателя и День отца.

17 сентября именины празднуют: Григорий, Александр, Иван, Николай, Михаил, Елена, Митрофан, Василий.

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Народные приметы и традиции

Если 17 сентября идет дождь — осень будет теплой и сухой.

Уродилось много рябины — жди холодную зиму.

Традиционно нужно было помолиться перед иконой Божией Матери Неопалимая Купина.

Что нельзя делать сегодня

Ходить в гости, устраивать праздники.

Помогать немощным и давать милостыню.

Употреблять алкоголь.

Обманывать.

Полный церковный календарь на сентябрь 2020, который подготовили Факты ICTV, содержит главные православные даты первого месяца осени.

Ближайшим праздником является Михайлово чудо, которое ежегодно отмечается 19 сентября.

В этот день верующие вспоминают и молятся за Архангела Михаила — покровителя всех защитников и военных.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Согласно сказаниям, именно в этот день был найден крест, на котором распяли Иисуса.