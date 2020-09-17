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Новая игра о Гарри Поттере: показаны первые скриншоты Hogwarts Legacy

Компания WB Games анонсировала ролевую игру о Гарри Поттере Hogwarts Legacy и представила первые скриншоты игры для PlayStation 5.

Снимки дают возможность впервые взглянуть на Hogwarts Legacy в действии.

Похоже, игра подарит типичный опыт Хогвартса, где нужно будет варить зелья, побеждать людей заклинаниями, летать на гиппогрифах и хорошо учиться.

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  • Hogwarts Legacy: в сети показали скриншоты игры о Гарри Поттере
  • Hogwarts Legacy: в сети показали скриншоты игры о Гарри Поттере
  • Hogwarts Legacy: в сети показали скриншоты игры о Гарри Поттере
  • Hogwarts Legacy: в сети показали скриншоты игры о Гарри Поттере
  • Hogwarts Legacy: в сети показали скриншоты игры о Гарри Поттере
  • Hogwarts Legacy: в сети показали скриншоты игры о Гарри Поттере
  • Hogwarts Legacy: в сети показали скриншоты игры о Гарри Поттере
  • Hogwarts Legacy: в сети показали скриншоты игры о Гарри Поттере
  • Hogwarts Legacy: в сети показали скриншоты игры о Гарри Поттере
  • Hogwarts Legacy: в сети показали скриншоты игры о Гарри Поттере
Новая игра о Гарри Поттере: показаны первые скриншоты Hogwarts Legacy / 5 фотографий

Когда выйдет Hogwarts Legacy

Игра о волшебнике появится на PS5 в 2021 году, анонсировали разработчики накануне.

В Hogwarts Legacy можно будет играть не за Гарри Поттера, создав своего собственного персонажа.

Судя по трейлеру, который WB Games показала перед анонсом, слухи об открытом мире могут подтвердиться, особенно, если учесть увиденную часть, где персонаж летит по небу на спине гиппогрифа.

Фото: PSU

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