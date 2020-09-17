Поздравления в прозе с Днем спасателя

День спасателя в Украине празднуют 17 сентября.

Праздник учредил президент Украины Виктор Ющенко 12 сентября 2008 года указом №830/2008.

Украинские спасатели отмечают свой профессиональный праздник в день Иконы Божией Матери, именуемой Неопалимая Купина, которая является покровительницей пожарных и спасателей.

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Поздравление с Днем спасателей

Только очень смелый человек может обречь себя на ежедневный подвиг! Ведь так нелегко постоянно искать людей в обломках домов, нырять в ледяную воду.

Ваш труд поистине бесценный, ведь вы только тем и занимаетесь, что не щадя себя, спасаете других. Мы все восхищены вашей самоотверженной работой и отвагой. Оставайтесь такими всегда!

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В этот важный и очень радостный праздник хочется сказать несколько теплых слов вам, дорогие ребята! Ваш день спасателя – только небольшая возможность выразить свое восхищение вашим ежедневным тяжелым трудом.

Ведь не каждый может перенести на своих плечах столько увиденного горя и найти при этом силы помочь человеку выбраться из беды. С праздником вас, спасатели!

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Для вас, герои, сегодня звучат эти слова искренней благодарности. Ведь только благодаря вам многие люди остались живы и здоровы. Вы спасаете нас от различной беды и напасти.

Так что могу вам пожелать только счастья и любви, так как благородство и смелость у вас есть в крови. Пускай удача всегда помогает вам в этом нелегком спасательском деле!

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Что можно пожелать бесстрашным ребятам, которые практически ежедневно рискуют своей жизнью, спасая чужие?

Что ж, пускай катаклизмы и ненастья минуют вас, и только счастье встречается на пути, который освещать вам будут солнечные игривые лучики. Пускай удача и доблесть не покинет вас, а удача и почести сопровождают всегда.

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