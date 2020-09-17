HBO — один из самых популярных стриминговых сервисов. На нем доступны сотни сериалов. Факты ICTV собрали для вас 5 сериалов от HBO, которые стоит посмотреть в 2020 году.

Чужак / The Outsider (2020)

Экранизация одноименного романа Стивена Кинга. История сериала о расследовании изнасилования 11-летнего мальчика. Все улики указывают на тренера бейсбольной команды, но видео с камер наблюдения доказывает наличие алиби мужчины. Сам Кинг тепло отозвался об этой экранизации, назвав ее одной из лучших адаптаций его романов.

Авеню 5 / Avenue 5 (2020)

Комедия о будущем, в котором развит космический туризм. На одном из лайнеров с туристами произошла поломка и теперь они остались без помощи вдали от Земли. За попытками спасти команду и пассажиров наблюдает вся планета.

Беги / Run (2020)

Комедия об уставшей от своей жизни Руби, которая получила от своего первого парня сообщение. В нем он предложил ей отправиться в главное путешествие в ее жизни. Руби с радостью согласилась.

Перри Мэйсон / Perry Mason (2020)

Перри Мейсон — адвокат из Лос-Анджелеса, практикующий нестандартные способы защиты обвиняемых. Он ведет собственные расследования и изучает вещдоки, места преступлений. Мейсон берется за одно из самых громких дел, которое началось с неудачного похищения. Действия сериала разворачиваются в период Великой депрессии.

Отыграть назад / The Undoing (2020)

История сериала рассказывает об успешном терапевте из Нью-Йорка Грэйс, которая наслаждается своей идеальной жизнью. Она издала книгу, в которой обращается к женщинам и советует прислушиваться к своей интуиции, а также верить первым впечатлениям о мужчинах. Но как назло, девушка стала жертвой своих же советов. Уже через неделю пропадает ее муж. Грэйс сталкивается с пугающими откровениями о ее муже и попадает в громкий скандал.