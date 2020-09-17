Самая дешевая PlayStation 5 Digital Edition будет стоить в Украине 12 999 грн.

PlayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-ray можно будет приобрести за 15 999 грн.

Такие цены объявила компания Sony и сообщила, что новая консоль появится на прилавках 19 ноября.







Sony назвала цены на PlayStation 5 в Украине / 2 фотографии

Цены на игры PlayStation 5

Вместе с новой консолью от Sony будет бесплатно предоставляться игра Astro’s Playroom.

За эксклюзивы для PlayStation 5 после старта продаж консоли нужно будет заплатить от 1 699 грн до 2 999 грн.

Spider-Man: Miles Morales – 1 999 грн;

Ремейк Demon’s Souls – 2 299 грн;

Sackboy: A Big Adventure – 1 699 грн;

Destruction All-Stars – 2 299 грн;

Также подписчики сервиса PS Plus получат на старте продаж PlayStation 5 сразу 18 лучших игр текущего поколения.

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Что нового в PlayStation 5

Новая консоль Sony стилистически отходит от последних поколений благодаря белому дизайну.

Также компания предлагает сразу две версии PlayStation 5 — одна из которых будет продаваться без дисковода, поскольку цифровые загрузки игр становятся все более популярными.

Обработка данных в новой консоли в 100 раз быстрее, чем в PS4.

Также консоль имеет усовершенствованную аудиотехнологию.