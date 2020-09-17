Sony назвала цены на PlayStation 5 в Украине

Самая дешевая PlayStation 5 Digital Edition будет стоить в Украине 12 999 грн.
PlayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-ray можно будет приобрести за 15 999 грн.
Такие цены объявила компания Sony и сообщила, что новая консоль появится на прилавках 19 ноября.
Цены на игры PlayStation 5
Вместе с новой консолью от Sony будет бесплатно предоставляться игра Astro’s Playroom.
За эксклюзивы для PlayStation 5 после старта продаж консоли нужно будет заплатить от 1 699 грн до 2 999 грн.
- Spider-Man: Miles Morales – 1 999 грн;
- Ремейк Demon’s Souls – 2 299 грн;
- Sackboy: A Big Adventure – 1 699 грн;
- Destruction All-Stars – 2 299 грн;
Также подписчики сервиса PS Plus получат на старте продаж PlayStation 5 сразу 18 лучших игр текущего поколения.
Читайте: Топ-10 игр, которые выйдут на PlayStation 5
Что нового в PlayStation 5
Новая консоль Sony стилистически отходит от последних поколений благодаря белому дизайну.
Также компания предлагает сразу две версии PlayStation 5 — одна из которых будет продаваться без дисковода, поскольку цифровые загрузки игр становятся все более популярными.
Обработка данных в новой консоли в 100 раз быстрее, чем в PS4.
Также консоль имеет усовершенствованную аудиотехнологию.