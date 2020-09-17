Выходные в октябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы

В октябре 2020 украинцы будут отдыхать 9 дней. Также будет один государственный праздник — День защитника Украины. Он также имеет статус выходного дня.

В 2020 году День защитника Украины приходится на среду, поэтому можно будет отдохнуть один день среди недели.

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Всего в октябре 2020 года будет 5 суббот и 4 воскресенья.

Во второй месяц осени в Украине переводят часы на зимнее время. Процедура происходит в последнее воскресенье месяца и в этом году приходится на 25 октября.

Церковный календарь на октябрь 2020

14 октября в Украине празднуют Покров Пресвятой Богородицы, что относится к пяти большим православным праздникам. Эта дата появилась в 1164 году, когда князь Андрей Боголюбский постановил в этот день уважать воинов-защитников.

Длительных постов в октябре нет, только однодневные — в среду и пятницу.

О других церковных праздниках можно узнать в церковном календаре на октябрь 2020.