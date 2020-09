Студия Warner Bros Games анонсировала выход новой ролевой игры Hogwarts Legacy. Она завязана на вселенной Гарри Поттера.

Релиз Hogwarts Legacy состоится в 2021 году. Игра выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC.

На официальном сайте игры сообщается, что Hogwarts Legacy будет с открытым миром, созданным вокруг школы волшебства Хогвартс.

— Ваш персонаж — ученик, обладающий ключом к древней тайны, грозит разорвать волшебный мир на части. Вас с опозданием приняли в школу волшебства Хогвартс и вскоре вы обнаруживаете, что вы не обычный ученик: вы владеете необычной способностью воспринимать и осваивать древней магией.

В игре можно будет настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания и открывать зверей.

