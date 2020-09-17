PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Warner Bros Games выпустит игру по вселенной Гарри Поттера

Студия Warner Bros Games анонсировала выход новой ролевой игры Hogwarts Legacy. Она завязана на вселенной Гарри Поттера.

Релиз Hogwarts Legacy состоится в 2021 году. Игра выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC.

На официальном сайте игры сообщается, что Hogwarts Legacy будет с открытым миром, созданным вокруг школы волшебства Хогвартс.

— Ваш персонаж — ученик, обладающий ключом к древней тайны, грозит разорвать волшебный мир на части. Вас с опозданием приняли в школу волшебства Хогвартс и вскоре вы обнаруживаете, что вы не обычный ученик: вы владеете необычной способностью воспринимать и осваивать древней магией.

В игре можно будет настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания и открывать зверей.

Долгожданная Playstation 5

Компания Sony провела презентацию Playstation 5, а также Playstation 5 Digital Edition.

На приставке можно сыграть в Final Fantasy XVI, Spider-Man: Miles Morales, новенький Resident Evil: Village, Five Nights At Freddy’s: Security Breach, Devil May Cry 5: Special Edition, God of War 2.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка