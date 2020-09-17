Качественный холодильник — первый шаг на пути к экологическому образу жизни. Именно этот технологичный и функциональный девайс позволяет хранить пищу дольше и, соответственно, выбрасывать значительно меньше органических отходов. А поскольку вопрос разумного потребления актуален как никогда, подходить к выбору домашнего холодильного оборудования стоит с максимальной ответственностью.

Стоит принимать во внимание не только технические характеристики, но и материалы изготовления, и другие важные нюансы.

Производитель

Чтобы получить качественное и надежное устройство, которое точно не подведет в процессе эксплуатации, а также не будет вредить окружающей среде, необходимо проанализировать производственную политику брендов, представленных на рынке.

Это интересно: многие производители считают первой необходимостью заботу об экологическом состоянии планеты.

Поэтому на заводах часто используют вторичное сырье и применяют особо щадящие технологии. Компании LG, Samsung, Bosch и Whirlpool прилагают всевозможные усилия, чтобы сделать процесс создания холодильного оснащения безопасным для атмосферы в целом и в частности для пользователей. Купить экологичный холодильник Whirlpool в Киеве можно офлайн и онлайн.

Энергоэффективность

Чем экономнее расход электроэнергии в холодильной камере, тем меньше ущерба она наносит окружающей среде. О максимальной экологичности свидетельствует принадлежность к классу А, точнее — одному из его подклассов:

А+;

А++;

А+++.

Малый расход электричества положительно сказывается на состоянии кошелька пользователя. Тратить меньше и при этом заботиться о чистоте вокруг себя — весьма рациональный подход.

Полезный объем

Ученые доказали, что объем холодильной камеры влияет на содержание потребительской корзины. Чем объемнее камеры в холодильнике, тем больше ненужных продуктов покупает его владелец. Соответственно, специалисты не рекомендуют переплачивать за дополнительный полезный объем. Выбирать холодильник действительно целесообразно с запасом емкости, однако этот запас должен быть в разумных пределах.

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Наличие специальных зон для хранения продуктов

Покупка холодильника с отделениями, оборудованными специально для хранения мяса, рыбы или молока, — это не гонка за модой и не попадание “на крючок” маркетологов. Это отличный способ хранить перечисленные разновидности пищи без ущерба качеству и составу.

Правильно подобранные влажность и температура важны в трех аспектах:

помогают сохранять еду дольше;

делают продукты полностью безопасными для употребления даже после продолжительного хранения;

способствуют сохранению изначальных гастрономических качеств пищи.

Морозилка

Однокамерная модель подходит исключительно для кратковременного хранения небольших объемов пищи. Двухкамерное устройство позволяет своевременно заморозить свежий продукт и употребить его спустя какое-то время. Это действенный метод, который помогает забыть о привычке выбрасывать ненужную еду с неистекшим сроком годности.

Столь основательный подход к выбору холодильника для домашней кухни позволяет стать более экологичным и при этом получить надежное и долговечное решение, которое будет без перебоев работать много лет.