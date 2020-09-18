Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День ангела Раисы – лучшие поздравления в открытках

У всех Раис 18 сентября – день ангела. Святые с этим именем почитаются два раза в году.

Имя Раиса – древнегреческое, в переводе означает – легкая, беспечная.

При этом женщины с этим именем отличаются выносливостью и трудоспособностью, очень умны и таланливы.

Фактах ICTV предлагаю лучшие поздравления в открытках с днем ангела Раисы.

Читайте:Календарь государственных праздников на 2020 год

Привітання з Днем ангела Юлії

Привітання з Днем ангела Юлії

З днем ангела Вадима

з днем ангела Ганни

з днем ангела

Праздники в октябре 2020

В октябре 2020 много официальных и неофициальных дат. Однако самая главная — это 14 октября.

В этот день тройной праздник — Покров Богородицы, День защитника Украины и День Украинского казачества. Он является выходным с 2015 года.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка