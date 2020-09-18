У всех Раис 18 сентября – день ангела. Святые с этим именем почитаются два раза в году.

Имя Раиса – древнегреческое, в переводе означает – легкая, беспечная.

При этом женщины с этим именем отличаются выносливостью и трудоспособностью, очень умны и таланливы.

Фактах ICTV предлагаю лучшие поздравления в открытках с днем ангела Раисы.

Читайте:Календарь государственных праздников на 2020 год

Праздники в октябре 2020

В октябре 2020 много официальных и неофициальных дат. Однако самая главная — это 14 октября.

В этот день тройной праздник — Покров Богородицы, День защитника Украины и День Украинского казачества. Он является выходным с 2015 года.