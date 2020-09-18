У всех Раис 18 сентября – день ангела. Святые с этим именем почитаются два раза в году.
Имя Раиса – древнегреческое, в переводе означает – легкая, беспечная.
При этом женщины с этим именем отличаются выносливостью и трудоспособностью, очень умны и таланливы.
Фактах ICTV предлагаю лучшие поздравления в открытках с днем ангела Раисы.
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Праздники в октябре 2020
В октябре 2020 много официальных и неофициальных дат. Однако самая главная — это 14 октября.
В этот день тройной праздник — Покров Богородицы, День защитника Украины и День Украинского казачества. Он является выходным с 2015 года.