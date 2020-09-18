День ангела Елизаветы: поздравления в СМС и картинках

18 сентября именины празднует Елизавета. В древнееврейском языке символ этого имени – Божья клятва, обет Богу.

Елизавета принципиальна и редко когда прощает обиды. В детстве она любит яркую одежду. Очень часто обижается даже на самые безобидные шутки. В подростковом возрасте Елизавета склонна к лени, но отказывается это признавать.

Взрослая Лиза помогает мужу зарабатывать деньги. По характеру конфликтна и принципиальна.

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В день ангела Елизаветы Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и картинках.

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Дорогая Лизонька, от чистого сердца я поздравляю тебя и желаю быть безумно счастливой и крепко любимой! Пусть не будет в твоей жизни страхов и печалей, пусть судьба дарит массу возможностей для воплощения каждой мечты!

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Пусть в душе будет жаркое лето,

А на сердце – весны торжество.

Поздравляю тебя, Лизавета,

Знай удачу, любви волшебство!

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С днем твоим, Елизавета!

Пусть удачей и добром

Будет жизнь всегда согрета,

И уютным будет дом!

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Пусть в душе будет жаркое лето,

А на сердце – весны торжество.

Поздравляю тебя, Лизавета,

Знай удачу, любви волшебство!

Также Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.