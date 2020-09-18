PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День Елизаветы и Захария: какой праздник сегодня, 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, православные верующие отмечают День Елизаветы и Захария.

Святой пророк Захария и святая праведная Елизавета были родителями святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Именины в пятницу отмечают владельцы таких имен: Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Ираида, Максим, Раиса и Федор.

Народные традиции

Наши предки верили, что в этот день сбываются любые гадания, поэтому шли к гадалкам и знахаркам.

Также существовал обычай, что посещение бани с березовыми вениками в этот день отгоняло от человека всю нечистую силу.

Читайте: Календарь праздников на сентябрь 2020

Что нельзя делать

  • Этот день считался несчастливым, поэтому сегодня не стоит начинать важную работу.
  • Не стоит пускать незнакомцев в дом.
  • Не рекомендуется угощать кого-то продуктами.
  • Не следует ходить в грязной одежде.

О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх