Сегодня, 18 сентября, православные верующие отмечают День Елизаветы и Захария.

Святой пророк Захария и святая праведная Елизавета были родителями святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Именины в пятницу отмечают владельцы таких имен: Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Ираида, Максим, Раиса и Федор.

Народные традиции

Наши предки верили, что в этот день сбываются любые гадания, поэтому шли к гадалкам и знахаркам.

Также существовал обычай, что посещение бани с березовыми вениками в этот день отгоняло от человека всю нечистую силу.

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Что нельзя делать

Этот день считался несчастливым, поэтому сегодня не стоит начинать важную работу.

Не стоит пускать незнакомцев в дом.

Не рекомендуется угощать кого-то продуктами.

Не следует ходить в грязной одежде.

О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.