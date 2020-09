Epic Games Store бесплатно раздают Watch Dogs 2 и еще две игры

Известный онлайн-сервис Epic Games Store начал бесплатную раздачу игр Watch Dogs 2, Football Manager 2020 и Stick It To The Man.

Выгодная акция от Epic Games продлится до четверга, 24 сентября.

Бесплатные игры Watch Dogs 2, Football Manager 2020 и Stick It To The Man находятся на официальном сайте Epic Games Store в специальном разделе.

Watch Dogs 2

Продолжение первой части истории хакера Маркуса Холловея, который борется с коррупционными схемами корпораций и государственных органов власти. Слоган сиквела — Мир хакеров ждет вас.

Football Manager 2020

Симулятор, в котором вы должны контролировать успех своей собственной футбольной команды, подписывать новых игроков, нанимать и менять тренеров и многое другое. Важной частью игры также является подготовка команды к Кубку Чемпионов.

Stick It To The Man

Бонусный 2D платформер, где главный герой преодолевает препятствия с помощью третьей руки. Кстати, она розового цвета и выросла на его голове.

Игровой движок Unreal Engine 5 от Еpic Games

В мае Еpic Games продемонстрировали новую версию игрового движка Unreal Engine 5 для дальнейшего использования при разработке компьютерных игр.

Компания анонсировала, что доступным для геймеров движок станет в 2021 году.

Движок UE5 подойдет для разработчиков игр для ПК (Mac/Windows), консолей, а также мобильных устройств Android и iOS.