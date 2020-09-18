Михайлово чудо 2020: история праздника, традиции и запреты

Ежегодно 19 сентября православные украинцы отмечают праздник Михайлово чудо, посвященный Архангелу Михаилу.

День Архангела Михаила приходится на 21 ноября, однако Михайлово Чудо в Хонах является знаковым упоминанием о его праведных поступках при жизни.

История Михайлового чуда

Чудо заключалось в том, что Архангелу Михаилу удалось спасти христиан и их храм от нападения язычников в Хонах (Колоссах).

Они хотели изгнать Михаила из города, поэтому решили объединить две горные реки и затопить потоком воды территорию, где собирались последователи Архангела.

Когда все побежали в церковь, чтобы спастись от потопа, Архангел Михаил начал молиться Богу, который услышал его и появился на землю.

Неподалеку стояла гора, и Бог расколол ее ударом своего меча. Появилось большое ущелье, и таким образом вода отошла от церкви.

Название города Хоны переводится как ущелье.

Таким образом все жители города были спасены, а последователи Михаила рассказывали о его силе и вере.

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Традиции на Михайлово чудо

Самой главной в этот день считается молитва к Архангелу Михаилу.

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Святой Архангел Михаил, славнейший полководец ангельских войск! Помоги людям, которым угрожают силы тьмы. Приди, ведь люди созданы по образу Бога; искуплены жизнью, смертью и воскресением Иисуса Христа, Его Сына; предназначены быть храмом Святого Духа.

Занеси наши молитвы к Богу и проси Его пощадить нас. Свяжи сатану и брось его в адскую бездну, чтобы не смог он больше обманывать народы.

Поступи так, чтобы мы всю свою земную жизнь и всю вечность прославляли Бога! Аминь.

Если есть возможность пойти в церковь, также нужно поставить свечку за Михаила.

Традиционно на Михайлово чудо близкие и друзья встречались за семейным столом. Также 19 сентября удачный день для извинений и разрешения конфликтов.

Запреты на Михайлово чудо

Физический труд по дому или на земле — важнейший запрет 19 сентября на Михайлово чудо.

Греховным считалось выбрасывать остатки неиспорченной пищи. Также, традиционно для православных праздников, нельзя было провоцировать конфликты и скандалы.

Женщинам на Михайлово чудо не рекомендуют мыть голову — считалось, что так можно “вымыть ум”.

Приметы на Михайлово чудо

Пришел Архангел Михаил — жди первых заморозков.

Ветер южный — к снежной зиме.

Листья березы еще не пожелтели — к ранней зиме.

Синие облака вечером — погода вскоре изменится.

В Михайлов день грозовые дожди — осень будет дождливой, а зима — снежной.

Календарь православных праздников на сентябрь

Полный церковный календарь на сентябрь 2020, который подготовили Факты ICTV, содержит главные православные даты первого месяца осени.

Следующим после Михайлового чуда большим праздником является Воздвижения Креста Господня, который отмечается 27 сентября.

Именно в этот день был найден крест, на котором распяли Иисуса.