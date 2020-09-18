На Facebook подали в суд за шпионаж за пользователями Instagram

На Facebook Inc снова подали в суд из-за того, что компания якобы шпионит за пользователями Instagram через камеры их мобильных телефонов.

17 сентября в федеральный суд Сан-Франциско подал обращение пользователь соцсети из Нью-Джерси и сообщил, что мобильное приложение использет камеру телефона для сбора ценных данных о своих пользователях.

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В жалобе сообщается, что, получая частные и личные данные о своих пользователях, в частности о личной жизни собственных домов, Instagram и Facebook могут собирать сведения и исследования рынка.

Facebook отклонил претензию и заявил, что Instagram не использует технологию распознавания лиц.

Facebook

В начале сентября 2020 года компания Facebook сообщила об удалении ряда учетных записей, связанных с российским Агентством интернет-исследований или “фабрикой троллей”, участием в иностранных кампаниях воздействия.

Деятельность этих страниц преимущественно фокусировалось на США, Соединенном Королевстве, Алжире и Египте, и других англоязычных странах и странах Ближнего Востока и Африки.

Источник: ST