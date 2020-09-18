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Факты / Lifestyle

Похолодает до +9: погода в Украине на октябрь

Погода в Украине в октябре будет становиться все прохладнее. Местами уже начнется активный сезон дождей.

Средняя температура воздуха в Украине днем ​​опустится до уровня 15 градусов.

Погода на Севере страны, в частности в Киеве, ожидается без осадков. В начале месяца воздух будет прогреваться до +20 градусов.

Погода на октябрь в Украине — прогноз синоптиков

В последнюю неделю температура опустится от +15 до +9 градусов днем.

В восточных областях страны, в частности в Харькове, синоптики прогнозируют преимущественно солнечную, безоблачную погоду. Осадков также не предвидится.

Погода на октябрь в Украине — прогноз синоптиков

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В последние несколько дней температура ночью опустится до +3 градусов.

На Юге страны, в частности в Одессе, синоптики прогнозируют более теплую погоду. Спадать температура начнет после 15 октября. Температура будет колебаться от +15 до +11 днем.

Погода на октябрь в Украине — прогноз синоптиков

Ночью столбик термометра будет показывать от +7.

В западных областях несколько дней будет дождь и пасмурная погода. В течение нескольких недель температура будет держаться на уровне +15 градусов днем.

Погода на октябрь в Украине — прогноз синоптиков

Ночью столбик термометра опустится до +5 градусов.

Погода в Украине зимой

Из-за климатических изменений погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно.

Лето задержится в Украине и закончится в конце сентября.

Также украинцев ожидает теплая зима.

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