17 сентября состоялась презентация и начало работы Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации (UPEA), которая должна дать новую жизнь так называемому Э-спорту в нашей стране.

Это — огромный проект, призванный создать целую экосистему и помогать государству, а оно, в свою очередь, помогать ему.

Сейчас киберспортивная арена развивается невероятно быстро и уже даже затмила некоторые классические виды спорта.

Факты ICTV побывали на презентации Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации и рассказывают, когда и каких результатов ее работы ждать всей стране.

Киберспортсмены среди нас

За последние 10 лет киберспорт в Украине получил значительный толчок благодаря успеху команды Na’Vi и усилиям многих украинских энтузиастов.

Но на этот раз киберспорт будет получать поддержку от государства. Его уже признали официальным спортом в Украине, а следовательно его игроки — это не просто геймеры, которые по 10 часов в день проводят за компьютером, а спортсмены.

Во время презентации поддержку задекларировал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Мою жизнь изменили три игры. Первая — шахматы, потом была такая онлайн игра TimeZero. В ней я начал зарабатывать первые деньги и общаться с людьми из других стран. Затем был Counter-Strike, благодаря которому я познакомился с людьми, с которыми дружу до сих пор. Я понимаю, что такое развиваться, находить новых друзей, когда ты играешь… Я хочу, чтобы максимальное количество людей увидело, куда движется киберспорт, — сказал Федоров.

И если для него одной из самых любимых видеоигр является Counter-Strike, то для министра Кабинета министров Олега Немчинова это был Doom. Многие люди в свое время хотя бы пробовали играть в видеоигры.

Сейчас эта аудитория гораздо больше, чем раньше, не только в мире, но и в Украине. В нашей стране около 1,8 млн потенциальных киберспортсменов в возрасте от 16 до 36 лет.

А чем больше будет украинских команд и представителей Э-спорта, тем больше будет соревнований и тем больше выгоды будет получать с этого государство.

На большие чемпионаты будут приезжать фанаты со всего мира, что будет приносить дополнительные доходы в бюджет. Предварительно речь идет примерно о 40 млн грн туристических сборов в год.

В комментарии Фактам ICTV председатель правления UPEA Александр Кохановский заявил, что у киберспорта есть много сфер влияния.

— Однозначно у киберспорта есть влияние социальное, инфраструктурное и экономическое. Пока точных цифр мы не даем, но если увеличится количество спортивных команд и игроков, то будет больше призовых, больше отчислений в бюджет, но это все нужно будет просчитывать потом, — говорит он.

В общем, это будет значительным толчком для развития экономики Украины. И Украинская профессиональная киберспортивная ассоциация планирует создать киберспортивную экосистему, которая будет этому способствовать.

Арена, киберспортивные клубы, гостиница для киберспортсменов и, что самое главное — сами спортсмены.

От школы до профессионального киберспортсмена

Проблема в киберспорте во многих странах заключается в том, что там трудно пробиться в профессиональную лигу. Большинство команд и игроков даже не понимают, как можно сделать киберспорт делом своей жизни.

С течением времени на это обращают все больше внимания и сейчас Украинская профессиональная киберспортивная ассоциация ставит себе одной из задач создание системы, которая поможет подняться от уровня любителя до профи.

Участвовать в чемпионатах дети смогут уже с 10 лет и развивать свои навыки игры. Дальше — университетские чемпионаты, из которых можно будет перейти к участию в Кубке Украины и, с 2022 года, Чемпионате Украины.

Те, кто лучше всего проявляют себя на чемпионатах, смогут участвовать в соревнованиях Профессиональной лиги, которая тоже начнет функционировать в 2022 году.

Эта вертикаль должна помочь увеличить количество украинских киберспортсменов. Но не только они смогут приобщиться к соревнованиям. Тренеры также должны стать частью экосистемы, ведь изначально состязания будут проводить в командных играх Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

— Эта система будет реализована нами в рамках первой академии. Мы будем готовить киберспортивных тренеров и аналитиков, помогать формировать их. С другой стороны я вижу это как профориентацию – на базе ВУЗа открыть кафедру для подготовки профессиональных тренеров, менеджеров и реабилитологов в киберспорте, — говорит Кохановский.

Кроме того, в некоторых странах даже вводят так называемые стипендии для киберспортсменов. И хотя в планах Ассоциации и есть создание киберспортивных факультетов, о стипендиях они еще не думали.

— Я думаю, что это неплохая инициатива, но не совсем понимаю план реализации в нашей стране. Возможно, это будут компании, которые могли бы оплачивать студентам обучение на факультетах, а потом забирали бы их к себе (профессиональными игроками — Ред.), — говорит председатель правления UPEA.

И развитие украинского киберспорта коснется не только молодых игроков, которые только мечтают о том, чтобы стать частью профессиональной арены, но и тех, кто не имеет возможности сильно углубляться во все нюансы игры.

Поэтому будет существовать так называемая Бизнес лига, в которой будут соревноваться команды из разных компаний. Это должны быть такие себе дядьки, которые до сих пор любят проводить время за видеоиграми, но не могут сравниться с молодыми спортсменами.

Соревнования будут проводить и для людей с ограниченными возможностями, ветеранов и пенсионеров.

— Мы будем организовывать эти мероприятия постоянно. Начинаем с Киева, затем в течение пяти лет подобное будет проходить в 100 городах. Мы однозначно видим сегмент, в который хотим углубляться и параллельно давать профориентацию, — говорит о соревнованиях Кохановский.

Но это — только начало развития киберспорта. На ближайшие пять лет Украинская профессиональная киберспортивная лига поставила себе достаточно амбициозные цели.

Сделать Украину лучшей

Уже в следующем году начнется первый полноценный сезон соревнований под патронатом UPEA. И он должен продолжаться почти непрерывно в течение всего года в различных лигах.

То есть любителям киберспорта будет чем себя занять, или что посмотреть.

Цель в UPEA себе поставили достаточно амбициозную — войти в пятерку стран в киберспорте. Реализовать это будет достаточно сложно, но с увеличением интереса к новым видам соревнований и появлением нового поколения геймеров есть надежда, что ей это удастся.

Основная проблема — показать, что видеоигры не является пустой тратой времени. Да, они не развивают человека физически, но положительно влияют на такие вещи, как реакция, сосредоточенность, стратегическое мышление и тому подобное. То есть видеоигры — интеллектуальный спорт.

Проведем параллель с шахматами. У каждого игрока 16 фигур, с различными моделями движений, а ход передается. На доске 8 на 8 приходится много о чем следить и заранее продумывать свои шаги, что уже делает ее достаточно сложной.

Теперь посмотрим на самую сложную видеоигру в жанре Fighting — Tekken 7, по которой проводят чемпионаты, например, в Великобритании. И сравним ее с шахматами.

Если представить, что одна серия приемов у персонажа — это одна фигура, то у каждого игрока на доске будет около 100 фигур. Сейчас в видеоигре 39 персонажей, то есть 39 наборов по 100 фигур, каждая из которых имеет разную функцию.

Кроме того, все происходит в реальном времени, то есть делать свой ход нужно одновременно с другим игроком. И одно решение может привести как к победе, так и к поражению.

И только это можно назвать “шахматами на стероидах”, а кроме понимания стратегии, нужно еще умело реагировать на ситуации и стабильно выполнять комбо, ведь и здесь задержка и неидеальное движение могут нарушить все планы.

Хотя в начале в Ассоциации будут соревноваться только в Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, это будут не единственные видеоигры на киберспортивной арене Украины.

Во время общения с журналистами Кохановский заявил, что UPEA планирует ежегодно добавлять одну-две видеоигры в список дисциплин, но все будет зависеть от их популярности в Украине.

Например, рынок жанра Fighting у нас очень маленький, поэтому вряд ли мы увидим чемпионаты по хоть какой-то подобной игре даже в 2025 году, а вот League of Legends или Rainbow Six: Siege могут выйти и на украинскую арену.

До 2025 году в Украине планируют значительно расширить киберспортивную аудиторию. В общем — почти вдвое и сделать Э-спорт вторым по популярности после футбола.

Понимание жанров видеоигр и их определенных механик здесь должно стать ключом. Если в Counter-Strike все прекрасно понятно, то для людей, которые только открывают для себя киберспорт Dota 2 может показаться чем-то совершенно странным.

Ассоциации было бы неплохо последовать League of Legends, которая накануне чемпионата мира 2020 года, который пройдет в Шанхае, начала выпускать ролики, которые знакомят с тем, почему эта видеоигра такая интересная и имеет самую большую аудиторию зрителей.

Только вперед

Видеоигры, а вместе с ними и киберспорт, развиваются невероятными шагами. Лишь несколько лет назад эта индустрия преодолела порог в сотни миллионов долларов доходов, а в этом году она пересечет рубеж в $1 млрд.

Ежегодно трансляции чемпионатов по видеоиграм смотрят миллионы зрителей по всему миру, а билеты на них раскупаются за считанные часы.

Чемпионат мира по League of Legends 2019 года собрал аудиторию в 27 млн ​​зрителей, тогда как серию матчей Финал NBA посмотрели 15,5 млн фанатов. Не прошло и суток с публикации анонса чемпионата 2020 года по League of Legends, а ролик уже собрал более 4,5 млн просмотров.

Согласно различным прогнозам, доходы от киберспорта до 2023 года вырастут до $1,3-1,6 млрд и это уникальный шанс не только для украинского бизнеса, но и для страны в целом.

В Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации считают, что с помощью развития киберспортивной инфраструктуры через пять лет смогут привлекать около $20 млн инвестиций ежегодно.

Это не только инвестиции в отрасль, но и в Украину. Развитие киберспортивной инфраструктуры будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию инновационной экономики и, конечно, новым поступлениям в бюджет.

Сейчас о конкретных цифрах говорить не берутся, но любая возможность для роста ВВП для Украины сегодня является важной.

Конечно, это создает возможности и для бизнеса. Кроме инвестиций и рекламы во время киберспортивных чемпионатов, можно развиться в направлении видеоигр.

А любой успешный бизнес полезен для государства, ведь оно все равно получает с этого часть налогов и сборов.

Сейчас Украина имеет прекрасную возможность закрепить свое место на международной киберспортивной арене. В США крупнейшие киберспортивные соревнования транслируют на ESPN, тогда как в Южной Корее игроки — звезды национального уровня.

Цели амбициозны, а их реализация потребует изрядной поддержки. Конечно, государство поддерживает все начинания Ассоциации, но только время покажет, как она будет проявляться.

Если удастся добиться тех показателей эффективности, которые для себя выставила UPEA, то Украина станет не просто одним из лидеров в области, но и получит структуры, подобным которых просто нет в мире.

В общем, стабильное развитие киберспорта будет способствовать развитию экономики страны.

Мы начали долгий путь для того, чтобы стать первыми в отрасли с невероятными перспективами. Лишь хочется верить в то, что первый шаг сделан не поздно.

Владислав Бомбела