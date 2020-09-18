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SpaceX готовит 13 миссию Starlink

SpaceX планирует осуществить запуск тринадцатый миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников 18 сентября.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

18 сентября должен состояться запуск тринадцатый миссии Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 доставит на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников системы Starlink.

— 18 сентября в 1.57 p.m. EDT (20.57 по Киеву) должен состояться запуск 13 миссии Starlink, — говорится на сайте.

Ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой ранее уже дважды использовалась в 2020 году, доставит на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников системы Starlink.

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Компания отметила, что одна из половин обтекателя Falcon 9 поддерживала два предыдущих запуска Starlink.

Это будет уже одиннадцатый вывода на орбиту группы интернет-спутников Starlink начиная с мая прошлого года.

Также на борту есть три 100-килограммовых спутника зондирования Земли SkySat от компании Planet Lab.

Фото: Dreamstime

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