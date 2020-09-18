Один из главных праздников иудеев – Рош ха-Шана – в 2020 году приходится на 18-20 сентября.

Вечером 18 сентября наступит еврейский 5781-й Новый год. Празднование продлится два дня, то есть до вечера 20 числа.

Рош ха-Шана не имеет фиксированной даты, поскольку зависит от лунного календаря, и наступает в новолуние – это 1 число седьмого месяца тишрей по иудейскому календарю.

История праздника

Иудеи связывают этот праздник со многими важными событиями. Среди них – создание Богом Адама и Евы, изгнание их из рая за вкушение плодов древа познания, выход Ноя из ковчега. А еще на Рош ха-Шана прародительнице еврейского народа Саре была послана беременность.

После еврейского Нового года следуют 10 Дней трепета, когда иудеи усердно молятся. Они заканчиваются праздником Йом-Кипур – день поста и отпущения грехов.

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Рош ха-Шана – традиции

Для иудеев это период суда Божьего, когда Господь решает, кто достоин жить в течение следующего года. В молитвах они каются за свои поступки и просят о милости в ожидании благоприятного решения.

Эти дни традиционно выходные. Иудеи совершают ритуальные жертвоприношения, трубят в бараний рог – так называемый шофар, собираются всей семьей за праздничным столом. На нем обязательно должны быть хлеб, мед и яблоки – чтобы год был добрым и сладким.

Принято также желать друг другу быть вписанными в Книгу жизни. Это обеспечит благополучие на весь год.

Празднование Рош ха-Шана тесно связано с Украиной, точнее с Уманью, где похоронен цадик Раби Нахман из Брацлава – правнук основателя хасидизма.

Рош ха-Шана 2020 в Умани

Ежегодно в Умань приезжают от 30 до 50 тыс. хасидов из разных стран. Но в этом году правительство Украины решило ограничить въезд паломников из-за пандемии коронавируса.

Поэтому в 2020 еврейский Новый год, предположительно, отпразднуют только около 3 тыс. хасидов.

При этом местные власти заявили, что готовы на радикальные меры в рамках законодательства, например, организовать блокпосты на въезде в Умань, в случае массового паломничества.