Здоровое питание для школьников: как собрать ланч-бокс в школу

Когда ребенок идет в школу надо помнить, что он должен учиться, оставаться здоровым и в хорошем настроении, однако для этого нужно правильное питание, рассказывает диетолог Оксана Скиталинская.

— Большинство родителей делают очень много ошибок. Они забывают об очень простом принципе продуктов, которые должны быть как в бутерброде, так и на тарелке, — говорит диетолог.

На первой половине тарелки должны быть овощи и фрукты в разнообразном виде: тушеные или свежие. Вторая половина также должна быть разделена на две части, где будут белковые и зерновые продукты.

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— Когда мы готовим ребенку бутерброд, часть, которая отведена для зернового продукта должно быть не из белого хлеба, а цельнозернового или же в виде хлебцев, — добавляет Скиталинская.

Также к хлебу нужно выбрать белок. Это может быть сыр, который будет особенно полезным для школьников.

— Для ребенка важно употреблять и полезный жир. Многие родители не дают ребенку масло, однако это не правильно. Этот продукт не должен содержать растительных жиров. Масло полезно для детского мозга, поскольку оно хорошо действует на нервную систему, помогает пище хорошо усваиваться, — говорит диетолог.

Еще одна составляющая правильного питания — овощи.

— Только одного бутерброда недостаточно. Ребенку нужно давать те овощи, которые он любит, — рассказывает Скиталинская.

Также диетолог рекомендует давать ребенку с собой различные вкусности: чернослив, курагу или орехи.

Подобрать правильное питание можно самостоятельно без помощи диетолога. Но нужно помнить, что резкое изменение привычек питания — это серьезный удар для организма.