Ретроградный Марс с 10 сентября по 14 ноября 2020: гороскоп для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на период ретроградного Марса с 10 сентября по 14 ноября 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

С 10 сентября по 14 ноября Марс становится ретроградным. В этот период будет чувствоваться нехватка сил и энергии, у многих исчезнет инициатива, а дела приостановятся.

Увеличивается количество травм, повышается аварийность. Импульсы ретроградной планеты направлены во внутрь, поэтому многие вопросы требуют переосмысления. Появляются возможности откорректировать проекты, пересмотреть цели, расставить приоритеты и еще раз воплотить в реальность свои замыслы.

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Могут возобновиться семейные конфликты, выяснения отношений с партнерами по браку или бизнесу, конкуренция, соперничество. Важно сохранять баланс интересов и учитывать точку зрения тех, с кем вы взаимодействуете, чтобы избежать разрыва отношений.

В период ретроградного Марса не стоит делать операции, особенно в области лица, головы, если конечно есть возможность отложить их на некоторое время.

Осознанная и сбалансированная деятельность поможет избежать опасностей, травм и конфликтов.

В этот период к женщинам возвращаются давние партнеры, возможно возобновление любовных отношений. Любые действия, проекты, работа, дела, начатые в этот период, не приносят ожидаемого эффекта, а после все придется переделывать.

Поскольку в этот период по знаку Овна движется Черная Луна и соединяется с ретроградным Марсом. Это превращает первичную силу планеты в разрушительную, неуправляемую и неорганизованную. В ближайшие два месяца не стоит грузить себя внеплановой работой, необходимо научиться распределять свое время на труд и отдых. В этот период неприятные события будут связаны с государственными ресурсами, вероятны политические, международные конфликты. В это время во многих странах активизируется оппозиция.

В октябре Марс и Юпитер образуют квадратуру, что дает напряжение с финансами, государственными ресурсами. Наступает политический и экономический кризис, остро проявляются социальные проблемы. Особенно сложный период наступает с 14 октября по 3 ноября 2020 года, когда к ретроградному Марсу подключается ретроградный Меркурий. Планы многих людей будут меняться из-за внешних обстоятельств, поэтому будьте готовы к сложной осени 2020 года. Но не переживайте, все плохое, когда-нибудь заканчивается. 21 декабря 2020 года состоится соединение Юпитера и Сатурна в Водолее, открывающее эпоху свободы и обновлений.

Критический период для Овнов. Возникает сильное внутреннее перенапряжение, в результате — упадок сил, проблемы с сердцем. Марс управляет знаком Овна, здесь он очень сильный, но его ретроградность в соединении с Черной Луной и напряжении с Сатурном, Юпитером и Плутоном, дает высвобождение всего накопившегося негатива за предыдущие два года. Марс связан с целенаправленной деятельностью, но в этот период, способность к концентрации и конструктивным действиям, значительно уменьшается.

Представители знака Весы также попадают под удар. В это время вам сложно владеть собой, что приводит к импульсивным и резким реакциям. Можете завышать требования к другим людям, из-за чего можно потерять их симпатию и уважение. С вами может произойти несчастный случай из-за невнимательности.

Для Раков ближайшие два месяца окажутся сложными из-за конфликтов в личных и семейных отношениях, которые вы сами будете провоцировать. Хочется в обязательном порядке улучшить свое положение, а в результате, из-за неосмотрительных трат – сожаления и убытки. Ваше внутреннее беспокойство приводит к ошибочным действиям, следствием которых будут финансовые потери. Неуступчивость, капризность и упрямство осложняют отношения с сотрудниками и начальством.

Козероги, берегите себя, свое здоровье — из-за перенапряжения и неправильной эмоциональной реакции, возможно возникновение психосоматических осложнений, проявление хронических заболеваний. Характерная для этого периода слабость и ошибочные поступки, находят выход в потребности к саморазрушению, из-за чего вы теряете благоприятные шансы. Конфликты, которые являются результатом вспыльчивости, могут привести к дисгармонии в отношениях и расставанию.

Что касается представителей знаков Льва и Стрельца, то вам в этот период, в некоторой степени, даже везет. Главное, не торопитесь, делайте все медленно и продуманно. В любой ситуации старайтесь занять нейтральную позицию, избегайте конфликтов и проявления собственного эгоизма, не следует доводить себя до стрессовых ситуаций, если вы видите и понимаете ошибки окружающих.

Близнецы и Водолеи не сильно подвержены негативным влияниям. Сосредоточьтесь на себе, своих потребностях, поскольку ваши стремления к влиянию на других людей, скорее всего, будут оценены как давление, даже если вы будете стараться помочь или дать совет. Не стоит в этот период вкладывать деньги, начинать какие-либо проекты, так как они не принесут никакой прибыли.

Тельцы и Рыбы при разумном подходе к особенностям этого периода, вы сможете получить ценный опыт, учась на ошибках других людей.

Девы и Скорпионы – часто находятся в ситуации – шаг вперед и два назад. Это период приспособления к обстоятельствам, присутствует ощущение, что всегда чего-то не хватает, что-то упущено. В лучшем случае, вы прокачиваете терпение, благодаря чему усиливаете свои профессиональные навыки. Если невозможно изменить ситуацию, поменяйте свое отношение к ней, в результате сохраните свое физическое и психическое здоровье.

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