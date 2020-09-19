День фармацевта: лучшие открытки с поздравлениями

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник День фармацевта. В этом году это профессиональный праздник приходится на субботу, 21 сентября.
Праздник начали отмечать с 1999 года. В этот день принято поздравлять всех работников отрасли: провизоров, технологов и работников фармацевтических предприятий.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем фармацевта в картинках.
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Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий. смотрите на Фактах ICTV.
Календарь неофициальных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.