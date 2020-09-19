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Факты / Lifestyle

День фармацевта: лучшие открытки с поздравлениями

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник День фармацевта. В этом году это профессиональный праздник приходится на субботу, 21 сентября.

Праздник начали отмечать с 1999 года. В этот день принято поздравлять всех работников отрасли: провизоров, технологов и работников фармацевтических предприятий.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем фармацевта в картинках.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

День фармацевта: лучшие открытки с поздравлениями

День фармацевта: лучшие открытки с поздравлениями

День фармацевта: лучшие открытки с поздравлениями

День фармацевта: лучшие открытки с поздравлениями

День фармацевта: лучшие открытки с поздравлениями

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий. смотрите на Фактах ICTV.

Календарь неофициальных праздников на 2020 год  смотрите на Фактах ICTV.

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