День фармацевта: лучшие открытки с поздравлениями

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник День фармацевта. В этом году это профессиональный праздник приходится на субботу, 21 сентября.

Праздник начали отмечать с 1999 года. В этот день принято поздравлять всех работников отрасли: провизоров, технологов и работников фармацевтических предприятий.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем фармацевта в картинках.

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