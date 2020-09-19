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Факты / Lifestyle

День фармацевта: поздравления в СМС

День фармацевта 2020 припадает на субботу, 19 сентября. День фармацевтического работника отмечается ежегодно в третью субботу сентября с 2000 года.

Торжественные мероприятия на День фармацевта в Украине включают разнообразные презентации и представление новых более эффективных и безопасных препаратов для здоровья.

Мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем фармацевта, чтобы вы могли порадовать своих знакомых в их профессиональный праздник.

*****

Поздравляю с днем прекрасным,
Самый лучший фармацевт.
Жизнь пусть выпишет счастливый,
Яркий, радостный рецепт.

*****

Фармацевтом быть не просто —
Надо много помнить, знать.
Отвечать на все вопросы
И улыбкой всех встречать.

В этот праздник ваш родной
Мы здоровья вам желаем!
Как свою чужую боль
Фармацевт воспринимает.

*****

Фармацевты, вы знаете о лекарствах все! Но пусть у вас не будет поводов их использовать!

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

*****

С Днем фармацевта Украины. Желаю вам успехов, благополучия, вдохновения в работе. Пусть дома вас ждет гармония и любовь, а успех всегда вам сопутствует.

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Мои поздравления сегодня принимает самый талантливый в стране фармацевт! Твой труд практически бесценен: ты хранишь наше здоровье и даже спасаешь жизни людей. Огромное тебе спасибо за каждое безопасное и действительно действенное лекарство!

Праздники в сентябре

Календарь праздников на сентябрь 2020 будет богатым, но без государственных дат.

Первый месяц осени не подарит украинцам дополнительных выходных. В сентябре украинцы будут отдыхать восемь дней.

Какие еще праздники остались в этом месяце, смотрите в нашем материале.

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