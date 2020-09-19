День фармацевта: поздравления в СМС

День фармацевта 2020 припадает на субботу, 19 сентября. День фармацевтического работника отмечается ежегодно в третью субботу сентября с 2000 года.
Торжественные мероприятия на День фармацевта в Украине включают разнообразные презентации и представление новых более эффективных и безопасных препаратов для здоровья.
Мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем фармацевта, чтобы вы могли порадовать своих знакомых в их профессиональный праздник.
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Поздравляю с днем прекрасным,
Самый лучший фармацевт.
Жизнь пусть выпишет счастливый,
Яркий, радостный рецепт.
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Фармацевтом быть не просто —
Надо много помнить, знать.
Отвечать на все вопросы
И улыбкой всех встречать.
В этот праздник ваш родной
Мы здоровья вам желаем!
Как свою чужую боль
Фармацевт воспринимает.
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Фармацевты, вы знаете о лекарствах все! Но пусть у вас не будет поводов их использовать!
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С Днем фармацевта Украины. Желаю вам успехов, благополучия, вдохновения в работе. Пусть дома вас ждет гармония и любовь, а успех всегда вам сопутствует.
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Мои поздравления сегодня принимает самый талантливый в стране фармацевт! Твой труд практически бесценен: ты хранишь наше здоровье и даже спасаешь жизни людей. Огромное тебе спасибо за каждое безопасное и действительно действенное лекарство!