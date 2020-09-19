День фармацевтического работника уже 11 лет празднуют в Украине. Праздник отмечается ежегодно в третью субботу сентября и в этом году припадает на 19 сентября.

В Украине официально поздравлять работников фармацевтической отрасли начали с 1999 года, когда президент Леонид Кучма издал указ о праздновании Дня фармацевта.

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Фармацевтика — одна из древнейших профессий. Люди приходили к знахарям, которые с помощью различных трав лечили болячки.

С приходом прогресса, процесс изготовления лекарств все больше превращался в отдельную профессиональную отрасль. Сейчас фармацевты — это специалисты, основная задача которых заключается в создании и хранении лекарственных средств и подборе их правильного состава.

В Украине работает около 10 тыс. аптек и фармацевтических компаний. В них работает более 350 тыс. фармацевтов и аптекарей.

Справочник эквивалентности лекарственных средств 2020

С июля в Украине доступна платформа Rx index — Справочник эквивалентности лекарственных средств 2020. Это ресурс о зарегистрированных лекарства.

В нем можно узнать, какие лекарственные препараты есть оригинальные, а какие являются генериками (с похожими по составу веществами. — Ред.).

Rx index существует в печатном виде, а также доступен на сайте RX.UA.