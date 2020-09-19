19 сентября православные верующие вспоминают чудо архангела Михаила, который спас храм в городе Колоссы, недалеко от Иераполя, когда его решили уничтожить язычники.
Когда они направили на храм поток из двух горных рек, в ответ на молитву пономаря Архипа Херотопского явился архангел Михаил и отвел воду, сохранив храм нетронутым.
Город, где произошло это чудо, стал называться Хоны.
В народне этот день называется Михайлово чудо и считается границей первых утренних заморозков.
Именины 19 сентября отмечают: Архип, Давид, Кирик, Кирилл, Макар, Михаил.
Народные приметы
- День становится короче на пять часов и следует ожидать быстрых заморозков.
- Если на сам праздник деревья покроются инеем, то это хороший знак — пришел Михаил и заморозил нечистую силу.
- Сильные заморозки — зимой будет много снега.
- На соснах и елях мало шишек — морозов не будет.
- Береза начинает желтеть сверху, значит, будет ранняя весна, снизу — поздняя.
- Зима будет морозной, если листья к празднику еще не начали осыпаться.
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Что нельзя делать сегодня
Новые дела начинать не стоит, ведь это может привести к неудаче.
На рынок лучше не ходить. Покупки не принесут желаемой радости, и обокрасть могут или обмануть.
Нельзя делать ночные и вечерние выпасы скота — овец и коз на пастбище отправляли только днем.
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