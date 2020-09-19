19 сентября православные верующие вспоминают чудо архангела Михаила, который спас храм в городе Колоссы, недалеко от Иераполя, когда его решили уничтожить язычники.

Когда они направили на храм поток из двух горных рек, в ответ на молитву пономаря Архипа Херотопского явился архангел Михаил и отвел воду, сохранив храм нетронутым.

Город, где произошло это чудо, стал называться Хоны.

В народне этот день называется Михайлово чудо и считается границей первых утренних заморозков.

Именины 19 сентября отмечают: Архип, Давид, Кирик, Кирилл, Макар, Михаил.

Народные приметы

День становится короче на пять часов и следует ожидать быстрых заморозков.

Если на сам праздник деревья покроются инеем, то это хороший знак — пришел Михаил и заморозил нечистую силу.

Сильные заморозки — зимой будет много снега.

На соснах и елях мало шишек — морозов не будет.

Береза ​​начинает желтеть сверху, значит, будет ранняя весна, снизу — поздняя.

Зима будет морозной, если листья к празднику еще не начали осыпаться.

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Что нельзя делать сегодня

Новые дела начинать не стоит, ведь это может привести к неудаче.

На рынок лучше не ходить. Покупки не принесут желаемой радости, и обокрасть могут или обмануть.

Нельзя делать ночные и вечерние выпасы скота — овец и коз на пастбище отправляли только днем.

О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.