Гидроскальпель и уникальный антибиотик: 5 самых интересных украинских изобретений

День изобретателя в Украине ежегодно отмечается 18 сентября.

Украинцы уже несколько веков подряд становятся авторами прогрессивных изобретений — от спутника Земли до электрического трамвая.

Ко Дню изобретателя Факты ICTV рассказывают о пяти самых интересных изобретениях украинцев за последние годы.

Читайте: Хотел доказать, что Земля плоская: в США изобретатель Майкл Хьюс разбился на самодельной ракете

Устройство Cardiomo

Отечественное изобретение Cardiomo создано для предупреждения десятков заболеваний, в частности инфаркта и инсульта.

Портативное устройство удобно в применении, отслеживает главные показатели здоровья организма человека и способно напоминать о времени приема необходимых лекарств. Изобретение можно подключить к мобильному приложению. Но главная функция Cardiomo – оперативная сигнализация о любых изменениях здоровья.

По словам изобретателей, наибольшую известность устройство имеет в домах престарелых: также Cardiomo заказывают украинские медучреждения.

Если удастся организовать широкое производство прибора, ежегодно он сможет спасти около 16 млн человек.

Гидроскальпель

Используя технологии авиапромышленности, молодые украинские исследователи разработали гидроскальпель.

С помощью жидкостного струйного скальпеля без повреждения сосудов можно проводить операции на внутренних органах. Также гидроскальпель используется для удаления злокачественных раковых опухолей.

Ученые называют гидроскальпель экономически выгодным и надежным изобретением. Таким образом сокращается продолжительность проведения операции, что в свою очередь уменьшает период реабилитации после хирургического вмешательства.

Кровоспас

Уникальное изобретение под названием Кровоспас создали украинские ученые и волонтеры. Кровоспас стал незаменимым кровоостанавливающим средством для военнослужащих в зоне АТО в 2015 году.

Изобретение является отечественной альтернативой всемирно известному Целоксу.

По словам ученых, Кровоспас образует плотный массивный сгусток, который эффективно останавливает кровотечение. Изобретение позволяет обойтись без помощи команды медиков.

Кроме зоны боевых действий, также Кровоспас используют и в медицине катастроф, и в травматологии, и в неотложной помощи.

Устройство Branto

Гаджет для дома Branto также называют настоящим сторожем — это блестящий шар, который внутри оснащен мощной камерой, сенсорами движения и функцией ночного видения.

Умный колобок способен контролировать работу бытовой техники в доме и предупреждать хозяина о возможных неожиданных гостях.

Также благодаря Branto можно следить за детьми.

Антибиотик против стафилококка

Новый украинский антибиотик Батумин был создан для борьбы со всеми видами стафилококка. Ученые Института микробиологии и вирусологии НАН Украины убеждают, что по своему составу лекарство не имеют аналогов в мире.

После более 30 лет исследований антибиотик Батумин был продан в Бельгию: там и началось массовое производство препарата.

Главные изобретения Бориса Патона

Выдающийся украинский ученый Борис Патон умер в возрасте 102 года.

В память Факты ICTV публиковали пять изобретений Патона, которые изменили мир.

В течение своей жизни Борис Патон стал автором и соавтором более 720 изобретений, 500 из которых получили иностранные патенты.