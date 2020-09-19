Подробный гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Неделя будет достаточно спокойной, однако 22 сентября Солнце переходит в знак Весы. Это будет проявляться в упадке жизненных сил и в желании самоутвердиться за чужой счет. В то же время возрастает тяга к эстетическим удовольствиям, стремление к познанию искусства, хочется творить и создавать красивые вещи.

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Начинается хороший период для решения конфликтов и разногласий. Повышается спокойствие, умиротворенность и уравновешенность.

Гороскоп для Овнов

Всему свое время – этот принцип поможет вам выйти из сложных ситуаций. Ваша психическая сила требует выхода. Если этого не происходит, то из-за перенапряжения и неправильной эмоциональной реакции на происходящие события, возможно возникновение психосоматических осложнений. При разумном подходе к возникающим обстоятельствам, можно многое изменить в своей жизни. Период подходит для корректировки своей деятельности, социальной активности. Стоит обращать внимание на то, что говорят представители старшего поколения, руководители. Они могут вам дать ценный совет, их опыт поможет вам избежать неудач. Неделя неблагоприятна для посещения официальных инстанций.

Гороскоп для Тельцов

Обстоятельства складываются подходящим образом, чтобы устранить противоречия. Личные взаимоотношения могут проходить испытания на прочность, так как многие люди становятся критичными, несдержанными, часто свойственны крайности в решениях и поступках. Могут измениться планы относительно поездок, командировок, но это хорошая возможность пересмотреть целесообразность ваших планов, правильно распределить время и очередность дел. В течение недели вы часто находитесь в центре, получаете восхищение окружающих. Поэтому, чтобы использовать максимально возможности этого периода, необходимо идеально выглядеть.

Гороскоп для Близнецов

Многое получается легко, без препятствий, однако это может вас расслабить. В результате – потеря шансов и возможностей из-за лени. Начинается хороший период для исследований, решения деловых и финансовых вопросов, а также страхования, долгов, алиментов, наследства. Возможно поступление тайной информации, необычных известий, прошлые события могут напомнить о себе. Подходящее время для любого вида деловой и умственной деятельности, переговоров с влиятельными людьми, обсуждений и выступлений, работы с документами, заключения сделок.

Гороскоп для Раков

Главный акцент в ближайший лунный месяц будет стоять на темах работы, карьеры и здоровья. Уверенность и комфорт сейчас зависят от ясности и порядка — не только в вещах, но и в мыслях, эмоциях. Для интеллектуального труда период неблагоприятный. Это же относится и к установлению контактов с близкими людьми: отсутствие взаимопонимания, заблуждения и сомнения станут основными пунктами разногласий. Вам тяжело давать объективную оценку происходящему, поэтому не торопитесь принимать решения и делать выводы. Также будет сложно усвоить новые знания.

Гороскоп для Львов

Большое значение в этот период уделяется вопросам, связанным с коммуникацией и общением. Множество хлопот и мелких дел, не оставляет место празднику. Много времени занимают разговоры о здоровье, сбор информации или консультации со специалистами в этих областях. На работе могут измениться ваши обязанности или направление деятельности. Категоричность и требовательность должны уйти на второй план. В этом случае вы сможете решить давние вопросы. Благоприятный период для любых дел и взаимоотношений, но старайтесь выслушивать оппонента, строить свою беседу так, чтобы партнеру было комфортно.

Гороскоп для Дев

Появляются возможности улучшить свои деловые, социальные, финансовые взаимоотношения, сделать их более эффективными. Открываются возможности для перехода на новые уровни во всех сферах. Отодвинутые на длительный период дела, в течение недели могут быть благополучно разрешены. Благоприятное время для планирования долгосрочных проектов. Можно ожидать поощрения от начальства, повышения, расположения влиятельных лиц. Удачно реализуются обращения в официальные инстанции. Возможен определенный прогресс в материальном отношении. Подходящее время для решения юридических дел, правовых вопросов.

Гороскоп для Весов

Вы способны любую ситуацию рассматривать с разных точек зрения, учитывая при этом интересы всех сторон. Красивые слова и поступки, внешняя уступчивость и то, что называют хорошими манерами, позволяют добиваться от людей желаемого. Возрастает талант управления людьми, вы способны воздействовать на большие коллективы. В этот период вы становитесь несколько зависимыми от эмоций и привязанностей, поэтому при выборе может отдать свой голос любимчику. Но стоит в деловой сфере ориентироваться на взаимную выгоду и пользу, лучше ссылаться на профессиональные качества человека, это поможет избежать ошибок и сожалений.

Гороскоп для Скорпионов

Если правильно использовать возможности этого периода, сконцентрироваться на целях, их корректировке, то ваша сила воли, изобретательность и напор дадут возможность многое изменить в жизни и удачно решить ключевые задачи. Воспользуйтесь этим временем для трансформации стиля и методов вашей работы, взаимоотношений с партнерами, замены всего устаревшего и ненужного. Подходящее время для обращения в официальные органы, государственные структуры. Период благоприятен для того, чтобы улучшить свои любовные или семейные отношения, разорвать рутинные связи, отбросить в своей жизни все, что на данном этапе мешает вашему развитию.

Гороскоп для Стрельца

Наступает благоприятный период внутренней гармонии. Дружеские отношения станут еще доверительнее, обеспечен успех в общественной жизни, а также в любовных отношениях. Люди искусства почувствуют побуждение к новым творческим работам. Чтобы полностью использовать этот благоприятный период, необходимо как можно больше находиться в обществе других людей. Более удачно складываются деловые отношения с противоположным полом. Возможна прибыль, небольшие премии от начальства. Для поправки здоровья, укрепления бодрости духа и душевных сил, снятия напряжения и накопившихся негативных эмоций, хорошо бы посетить зрелищные мероприятия.

Гороскоп для Козерогов

Возможны неприятные известия, неразбериха в служебных вопросах, нарушение трудового распорядка, транспортные проблемы, мелкие неудачи, которые расшатывают нервную систему. Увеличивается вероятность неправильного распределения средств. Активизируются вопросы перераспределения собственности или доходов, работы достаточно много, хотя нельзя сказать, что неделя легкая, зато продуктивная. Подходящее время для серьезных разговоров с партнерами, особенно в профессиональной сфере. Важно не предъявлять к окружающим вас людям, слишком завышенные требования, иначе можно потерять их симпатию и уважение. Дискуссии могут быть очень конструктивны, если хватит сил, не доводить процесс до конфликтов.

Гороскоп для Водолеев

Вы сможете преодолеть некоторые препятствия. Хороший период для заключения сделок, реорганизации производства. Удачными окажутся деловые визиты, обращения к властям и в официальные структуры. Используйте этот период также для планирования, совещаний, ответственных выступлений. Однако будьте готовы к тому, что вы столкнетесь с сильным сопротивлением других мнений и интересов. Если вы преодолеете это напряжение и грамотно ответите на провокационные вопросы, то получите серьезное продвижение в карьере и признание коллектива. Хорошее воздействие в этот период оказывает занятие спортом и активным отдыхом. Также, это благоприятный период для любовных свиданий. Ваша активность возрастает, и это привлекает к вам партнеров противоположного пола.

Гороскоп для Рыб

Благоприятный период для творческой работы, гармонично проходят объяснения с любимым человеком. Хорошее время для устранения противоречий, налаживания взаимоотношений с родными и близкими. Возможно поступление тайной информации, необычных известий. Любой вид деловой и интеллектуальной деятельности, переговоры с влиятельными людьми, обсуждения и выступления приносят результаты. Возможны новые полезные связи, необычный поворот в отношениях с коллегами и партнерами. Значительно повышается ваша уверенность и надежность, а также появляются шансы для удачного завершения проектов. Вам открываются возможности для перехода на новые уровни во всех сферах. Это период, когда успех зависит от вашей выдержки, спокойствия и концентрации.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.