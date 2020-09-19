День ангела Михаила: поздравления в открытках и стихах

День ангела Михаила празднуют 19 сентября. В общем именины владельцы этого имени отмечают 78 раз в году.

День ангела Михаила приходится на 24 января, 27 февраля, 2 марта, 23 марта, 27 марта, 29 апреля, 15 мая, 3 июня, 5 июня, 28 июня, 12 июля, 16 июля, 17 июля, 25 июля, 11 августа, 19 сентября, 3 октября, 13 октября, 14 октября, 15 октября, 21 ноября, 5 декабря 31 декабря.

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Это имя означает” божественный”, “подобный Богу”.

В детстве Михаилы обычно спокойные и послушные. Владельцы этого имени хорошо ориентируются в необычных обстоятельствах и способны управлять большим коллективом. Однако Михаилы болезненно воспринимают критику.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в открытках и стихах на День ангела Михаила.

***

Пусть в день ангела твоего,

Он сил придаст тебе во всем,

Чтобы жизнь обычной не была,

Имела яркие цвета,

Пусть сил прибавится,

И побед станет побольше.

С днем ​​ангела Михаила.

***

Пусть Ангел исполняет желания,

Несет лишь радость, процветание.

Украшает всю жизнь добром

Придаст тебе здоровья и силы.

***

В именины пожелаю

Земного рая ежедневно

Пусть ангел-хранитель бережет

И не будет грусти места

Пусть наполнит великих чудес жизнь

И все мечты сбудутся.

***

У хорошего человека сегодня именины

Все дарят подарки, поздравляют.

Пусть жизнь будет счастливой

Без неудач и без рутины

Здоровье пусть не изменяет

А деньги пусть подходят.

Календарь праздников на сентябрь

В календаре на сентябрь 2020 отсутствуют государственные праздники. В первом месяце осени отмечаются День физкультуры и спорта и День украинского кино (12 сентября), День танкистов и День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности (13 сентября), День усыновления и Всеукраинский день библиотек (30 сентября).