День ангела Михаила: поздравления в открытках и стихах

День ангела Михаила празднуют 19 сентября. В общем именины владельцы этого имени отмечают 78 раз в году.
День ангела Михаила приходится на 24 января, 27 февраля, 2 марта, 23 марта, 27 марта, 29 апреля, 15 мая, 3 июня, 5 июня, 28 июня, 12 июля, 16 июля, 17 июля, 25 июля, 11 августа, 19 сентября, 3 октября, 13 октября, 14 октября, 15 октября, 21 ноября, 5 декабря 31 декабря.
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Это имя означает” божественный”, “подобный Богу”.
В детстве Михаилы обычно спокойные и послушные. Владельцы этого имени хорошо ориентируются в необычных обстоятельствах и способны управлять большим коллективом. Однако Михаилы болезненно воспринимают критику.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления в открытках и стихах на День ангела Михаила.
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Пусть в день ангела твоего,
Он сил придаст тебе во всем,
Чтобы жизнь обычной не была,
Имела яркие цвета,
Пусть сил прибавится,
И побед станет побольше.
С днем ангела Михаила.
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Пусть Ангел исполняет желания,
Несет лишь радость, процветание.
Украшает всю жизнь добром
Придаст тебе здоровья и силы.
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В именины пожелаю
Земного рая ежедневно
Пусть ангел-хранитель бережет
И не будет грусти места
Пусть наполнит великих чудес жизнь
И все мечты сбудутся.
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У хорошего человека сегодня именины
Все дарят подарки, поздравляют.
Пусть жизнь будет счастливой
Без неудач и без рутины
Здоровье пусть не изменяет
А деньги пусть подходят.
Календарь праздников на сентябрь
В календаре на сентябрь 2020 отсутствуют государственные праздники. В первом месяце осени отмечаются День физкультуры и спорта и День украинского кино (12 сентября), День танкистов и День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности (13 сентября), День усыновления и Всеукраинский день библиотек (30 сентября).