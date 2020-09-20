День отца: лучшие поздравления в открытках и СМС

День отца ежегодно отмечается 20 сентября.
Для каждого из нас отец — это пример для подражания, опора и надежное плечо в трудную минуту.
В этот особый день поздравьте дорогих мужчин в вашей жизни.
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Факты ICTV публикуют лучшие поздравления с Днем отца в открытках и СМС.
***
Ты самый сильный, самый умный,
И самый добрый, наконец!
Тебя люблю просто безумно,
И я горжусь тобой, отец!
Желаю крепкого здоровья,
Всегда будь номером один!
Я говорю тебе с любовью:
Ты, папа, лучший из мужчин!
***
Поздравляю с Днем отца
Искренне и нежно!
Солнца, счастья – без конца,
Веры и надежды.
Хорошо себя веди,
Будь примером детям.
Папа, ты такой один –
Лучший на планете!
***
Ты самый важный человек.
Люблю тебя, папуля.
И в День отца скажу тебе:
Горда тобой дочуля.
Ты для меня, как супермен,
Защитник и спаситель.
И пусть завидуют мне все,
Что есть такой родитель.
Праздники в сентябре 2020
Согласно календарю праздников на сентябрь 2020, первый месяц осени пройдет без государственных праздников.
Однако ожидается немало профессиональных праздников — День работника леса, День туризма, День машиностроителя и другие.
Последний праздник в сентябре — День библиотеки.