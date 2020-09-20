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Факты / Lifestyle

Когда в Украину вернется тепло — Укргидрометцентр назвал дату

В Украине синоптики прогнозируют потепление с 23 сентября, хотя в некоторых регионах температура возрастет постепенно.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

— По данным Укргидрометцентра, 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. 23-25 сентября постепенное повышение температуры, — отметили в ГСЧС.

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Если 20-23 сентября будет без осадков, то 24 сентября на крайнем западе местами пройдет небольшой дождь.

Потепление в Украине — какой будет погода в ближайшие дни

Погода в Украине зимой

Из-за климатических изменений погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно.

Лето задержится в Украине и закончится в конце сентября.

Также украинцев ожидает теплая зима.

Источник: ГСЧС

Фото: Unsplash

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