Магазин Ювелирная карта показал разнообразие сережек

Серьги – идеальное и универсальное украшение, позволяющее дополнить образ и обрести уверенность в себе. Удачно подобранные сережки способные существенно преобразить лицо, акцентировать внимание на преимуществах и одновременно с тем исключить любые недостатки.

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Как выбирать серьги по форме лица?

Большинство выбирают то, что им понравится, и не всегда понимают, подойдут ли украшения под конкретную форму лица. Именно поэтому главный критерий выбор – это форма лица:

Удлиненный овал . Рекомендуются к выбору те серьги, способствующие визуальному расширению скул. Каплевидная форма как никогда, кстати, подходит, ведь акцент будет именно на серьгах. Широкие и объемные конго (кольца) также подходят под такую форму лица, но тонкие и длинные серьги не рекомендуется покупать. Треугольник . Необходимо забрать акцент с лица на серьги, поэтому для таких целей используются серьги, длина которых до низа лица. Это визуально выравнивает форму. Каплевидные серьги и конго также будут идеально смотреться. Маленькие пуссеты, которые расширяются к низу, носить не стоит. Квадратная форма . Необходимо выбирать ажурные модели, с помощью которых формы становятся мягкими. Маленькие гвоздики с дополнительными блестками дополнительно отвлекут внимание от подбородка. Объемные и длинные модели брать нельзя. Круглое лицо . Длинные и тонкие подвески являются хорошим решением, чтобы визуально расширить лицо. Крупные серьги применять нельзя.

Выбрать все предложения по своим желаниям и условиям можно прямо из каталога магазина Diamant, где есть огромный набор предложений разного типа. Чтобы сережки в результате дарили радость к выбору нужно подходить осознанно.

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Цены формируются исходя из используемых драгоценных камней и металла. Дополнительно стоимость увеличивается при использовании драгоценных вставок разного типа. В результате можно купить как самые простые и обычные серьги, так и необычной формы предложения, направленные на удовлетворение требований всех покупателей.

Заказ и доставка

Есть ювелирные украшения для женщин, мужчин и детей. Качество и надежность подтверждается сертификатами, что является гарантом выгодной и удачной покупки. Осуществить выбор и последующую покупку можно разными способами.

В онлайн-каталоге на сайте . Удобная фильтрация позволит указать актуальные характеристики и после этого сделать удачный выбор. Доставка осуществляется любой транспортной компанией на склад или с помощью курьера. Бронь в ювелирном магазине . Все желающие могут забронировать определенные украшения в магазине, после чего придут, оценят, примерят и купят украшение. Сеть магазинов . Посещение любого магазина упрощает выбор, потому что все украшения можно увидеть вживую.

Серьги являются прекрасным подарком, тем более на все украшения есть гарантия от производителя. При соблюдении правил и рекомендаций ювелирные украшения прослужат не один десяток лет и станут идеальным решением для формирования образа.

Если по каким-либо причинам украшения не подошли их можно вернуть на протяжении 14 дней. При этом нужно иметь при себе само украшение с пломбой и чек на покупку.

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