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Факты / Lifestyle

Магазин Ювелирная карта показал разнообразие сережек

Партнёрский материал

Серьги – идеальное и универсальное украшение, позволяющее дополнить образ и обрести уверенность в себе. Удачно подобранные сережки способные существенно преобразить лицо, акцентировать внимание на преимуществах и одновременно с тем исключить любые недостатки. 

Лучше всего выбирать серьги в diamant.ua, где есть удобный каталог, актуальные фотографии украшения и возможность получить консультацию.

Как выбирать серьги по форме лица?

Большинство выбирают то, что им понравится, и не всегда понимают, подойдут ли украшения под конкретную форму лица. Именно поэтому главный критерий выбор – это форма лица:

  1. Удлиненный овал. Рекомендуются к выбору те серьги, способствующие визуальному расширению скул. Каплевидная форма как никогда, кстати, подходит, ведь акцент будет именно на серьгах. Широкие и объемные конго (кольца) также подходят под такую форму лица, но тонкие и длинные серьги не рекомендуется покупать.
  2. Треугольник. Необходимо забрать акцент с лица на серьги, поэтому для таких целей используются серьги, длина которых до низа лица. Это визуально выравнивает форму. Каплевидные серьги и конго также будут идеально смотреться. Маленькие пуссеты, которые расширяются к низу, носить не стоит.
  3. Квадратная форма. Необходимо выбирать ажурные модели, с помощью которых формы становятся мягкими. Маленькие гвоздики с дополнительными блестками дополнительно отвлекут внимание от подбородка. Объемные и длинные модели брать нельзя.
  4. Круглое лицо. Длинные и тонкие подвески являются хорошим решением, чтобы визуально расширить лицо. Крупные серьги применять нельзя.
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Выбрать все предложения по своим желаниям и условиям можно прямо из каталога магазина Diamant, где есть огромный набор предложений разного типа. Чтобы сережки в результате дарили радость к выбору нужно подходить осознанно.

Преимущества магазина diamant.ua

Основной акцент сделан на качестве предоставляемых услуг и удобстве каталога. В целом о преимуществах можно сказать так:

  • быстрый и беспроблемный выбор;
  • комфортная система фильтров;
  • индивидуальные консультации;
  • несколько способов доставки и оплаты;
  • высокое качество продукции.

Цены формируются исходя из используемых драгоценных камней и металла. Дополнительно стоимость увеличивается при использовании драгоценных вставок разного типа. В результате можно купить как самые простые и обычные серьги, так и необычной формы предложения, направленные на удовлетворение требований всех покупателей.

Заказ и доставка

Есть ювелирные украшения для женщин, мужчин и детей. Качество и надежность подтверждается сертификатами, что является гарантом выгодной и удачной покупки. Осуществить выбор и последующую покупку можно разными способами.

  1. В онлайн-каталоге на сайте. Удобная фильтрация позволит указать актуальные характеристики и после этого сделать удачный выбор. Доставка осуществляется любой транспортной компанией на склад или с помощью курьера.
  2. Бронь в ювелирном магазине. Все желающие могут забронировать определенные украшения в магазине, после чего придут, оценят, примерят и купят украшение.
  3. Сеть магазинов. Посещение любого магазина упрощает выбор, потому что все украшения можно увидеть вживую. 

Серьги являются прекрасным подарком, тем более на все украшения есть гарантия от производителя. При соблюдении правил и рекомендаций ювелирные украшения прослужат не один десяток лет и станут идеальным решением для формирования образа.

Если по каким-либо причинам украшения не подошли их можно вернуть на протяжении 14 дней. При этом нужно иметь при себе само украшение с пломбой и чек на покупку. 

Раньше Факты ICTV показали, как выглядят самые дорогие серьги в истории за $57,4 млн.

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