Магазин Ювелирная карта показал разнообразие сережек

Серьги – идеальное и универсальное украшение, позволяющее дополнить образ и обрести уверенность в себе. Удачно подобранные сережки способные существенно преобразить лицо, акцентировать внимание на преимуществах и одновременно с тем исключить любые недостатки.
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Как выбирать серьги по форме лица?
Большинство выбирают то, что им понравится, и не всегда понимают, подойдут ли украшения под конкретную форму лица. Именно поэтому главный критерий выбор – это форма лица:
- Удлиненный овал. Рекомендуются к выбору те серьги, способствующие визуальному расширению скул. Каплевидная форма как никогда, кстати, подходит, ведь акцент будет именно на серьгах. Широкие и объемные конго (кольца) также подходят под такую форму лица, но тонкие и длинные серьги не рекомендуется покупать.
- Треугольник. Необходимо забрать акцент с лица на серьги, поэтому для таких целей используются серьги, длина которых до низа лица. Это визуально выравнивает форму. Каплевидные серьги и конго также будут идеально смотреться. Маленькие пуссеты, которые расширяются к низу, носить не стоит.
- Квадратная форма. Необходимо выбирать ажурные модели, с помощью которых формы становятся мягкими. Маленькие гвоздики с дополнительными блестками дополнительно отвлекут внимание от подбородка. Объемные и длинные модели брать нельзя.
- Круглое лицо. Длинные и тонкие подвески являются хорошим решением, чтобы визуально расширить лицо. Крупные серьги применять нельзя.
Выбрать все предложения по своим желаниям и условиям можно прямо из каталога магазина Diamant, где есть огромный набор предложений разного типа. Чтобы сережки в результате дарили радость к выбору нужно подходить осознанно.
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Основной акцент сделан на качестве предоставляемых услуг и удобстве каталога. В целом о преимуществах можно сказать так:
- быстрый и беспроблемный выбор;
- комфортная система фильтров;
- индивидуальные консультации;
- несколько способов доставки и оплаты;
- высокое качество продукции.
Цены формируются исходя из используемых драгоценных камней и металла. Дополнительно стоимость увеличивается при использовании драгоценных вставок разного типа. В результате можно купить как самые простые и обычные серьги, так и необычной формы предложения, направленные на удовлетворение требований всех покупателей.
Заказ и доставка
Есть ювелирные украшения для женщин, мужчин и детей. Качество и надежность подтверждается сертификатами, что является гарантом выгодной и удачной покупки. Осуществить выбор и последующую покупку можно разными способами.
- В онлайн-каталоге на сайте. Удобная фильтрация позволит указать актуальные характеристики и после этого сделать удачный выбор. Доставка осуществляется любой транспортной компанией на склад или с помощью курьера.
- Бронь в ювелирном магазине. Все желающие могут забронировать определенные украшения в магазине, после чего придут, оценят, примерят и купят украшение.
- Сеть магазинов. Посещение любого магазина упрощает выбор, потому что все украшения можно увидеть вживую.
Серьги являются прекрасным подарком, тем более на все украшения есть гарантия от производителя. При соблюдении правил и рекомендаций ювелирные украшения прослужат не один десяток лет и станут идеальным решением для формирования образа.
Если по каким-либо причинам украшения не подошли их можно вернуть на протяжении 14 дней. При этом нужно иметь при себе само украшение с пломбой и чек на покупку.
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