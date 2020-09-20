Всенародный день отца 2020 — поздравления в картинках и прозе

20 сентября в Украине празднуют Всенародный день отца 2020. Это пока неофициальный праздник, который появился по предложению Всеукраинского родительского комитета.

Оригинальные поздравления в картинках, которые помогут отпраздновать, можно найти у нас на сайте.

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Дорогой папочка, спасибо тебе за тепло, заботу и любовь, которые ты проявляешь каждый день. Искренне надеюсь, что ты чувствуешь, насколько ты дорог мне. Ты — лучший папа в мире! И я от всей души желаю тебе оставаться таким всегда!

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Хочу от всего сердца пожелать любимому папе успехов во всех делах и начинаниях, больше ярких, положительных эмоций в жизни, бесконечной молодости, мужества, терпения и сил. Пусть энергия тебя переполняет, а жизнерадостность и оптимизм помогают во всем. Счастья и благополучия, с Днем отца!

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Солнечного и веселого, дорогого папу и верного семьянина поздравляет любящая дочь! Ты особенный человек, и я могу гордиться тобой. Спасибо, что всегда оставляешь мне пример для подражания. Желаю тебе отличного здоровья, бодрости, сил, веры и надежды.

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Желаю тебе от всего сердца никогда в жизни не разочаровываться в своих детях. Ты всегда будешь моим примером для подражания! Мы любим тебя! Спасибо, что ты рядом!

Как поздравить папу с Всенародным днем ​​отца 2020

Существует немало вариантов, как поздравить папу с Всенародным днем ​​отца. Главное сделать ему хорошее воспоминание, который он будет ставить в пример.

Один из лучших вариантов — это организовать рыбалку или путешествие в лес по грибы. Если он увлекается автомобилями — поехать на автотрек.