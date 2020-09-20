Всенародный день отца празднуют в третье воскресенье сентября. Это неофициальный праздник, а дату предложили общественные организаций.

В 2020 году Всенародный день отца приходится на 20 сентября. В этот день обычно устраивают праздничные мероприятия, чтобы подчеркнуть важность роли отца в воспитании ребенка.

Всемирный и Международный день отца традиционно отмечают в третье воскресенье июня. В этом году оно пришлось на 21 июня.

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Этот праздник начали отмечать в США с 1966 года. Кроме этого, его празднуют в Великобритании, Канаде, Японии, Франции, Ирландии. В Италии, Швейцарии, Испании, Португалии день отца отмечают 19 марта.

Польша и Никарагуа выбрали дату 23 июня, а Люксембург — 7 октября.

В Украине Всенародный день отца начали праздновать с 2009 года.

Основательницей дня отца считают американку Сонору Смарт-Додд из штата Вашингтон. Она написала Spokane Ministerial Alliance с предложением начать отмечать День отца, поскольку по ее мнению, празднование только Дня матери было несправедливым.

Отец Соноры, Уильям Джексон Смарт, самостоятельно воспитывал шестерых детей после смерти своей жены, потому дочь хотела так поблагодарить его за труд.

В 1916 году президент США Вудро Вильсон одобрил идею празднования Дня отца, а в 1966 году президент Линдон Джонсон принял решение о праздновании этого праздника на официальном уровне.

Подарки ко Дню отца

В Украине подарки на День отца вручают в третье воскресенье июня и в третье воскресенье сентября.

На этот праздник можно подарить различные гаджеты, аксессуары, специальные подарочные наборы ко Дню отца. Также можно приобрести впечатление — полет на самолете, прыжок с парашютом, мастер-класс по управлению яхтой.