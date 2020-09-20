Всенародный день отца отмечают в Украине в третье воскресенье сентября, начиная с 2009 года. В 2020-м он приходится на 20 число первого осеннего месяца.
Праздник пока неофициальный, возник по инициативе ряда общественных организаций.
Кроме того, в третье воскресенье сентября — День работников леса, установленный указом президента в 1993 году.
А в церковном календаре — это День памяти мученика Созонта и преподобного Луки.
С 20 сентября когда-то начинали торговать луком. В народе говорят, что ко Дню Луки лук нового урожая есть нельзя — иначе засохнет.
Также этот период считается лучшим для сватовства и свадеб.
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Именины 20 сентября отмечают: Андрей, Василий, Александр, Лука, Евгений и Макар.
Приметы на 20 сентября
- Суровая зима будет, если на луке много шелухи.
- Журавли летят высоко — к холодной осени.
- Шишки на деревьях закрылись — скоро будет дождь.
Что нельзя делать
- Занимать деньги и хлеб – к неприятностям.
- Подсчитывать заготовки на зиму.
- Вспоминать умерших, называя по имени.
- Хвастаться своим здоровьем.
- На Луков день категорически запрещено дарить девочкам куклы – к бесплодию.
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