Воздвижение Креста Господня или просто Воздвижение 2020 выпадает на 27 сентября. Этот церковный праздник имеет постоянную дату.

В этот день принято идти в церковь и усердно молиться о прощении всех грехов, а также поклоняться кресту как символу покаяния.

Наши предки считали этот день большим праздником и связывали с ним природные циклы. Они верили, что 27 сентября змеи очень активны, в предчувствии холодов они ищут место спячки.

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В этот день категорически запрещалось ходить в леса, поля, степи, к прудам, рекам, озерам и в другие места, где обитают змеи.

Календарь церковных праздников

В сентябре украинцев ждет еще один большой церковный праздник — Рождество Девы Марии, он выпадает на 21 число.

Немало таких дней будет и в октябре, например, преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова 9 октября.

Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.