День ангела Марии: поздравления в открытках и СМС

В понедельник, 21 сентября, именины празднует Мария. Имя имеет древнееврейское происхождение, в переводе означает любимая и упрямая.

В детстве Мария ранимая, очень часто все принимает близко к сердцу. Даже самые небольшие замечания в ее адрес переносятся очень тяжело.

Иногда она бывает импульсивной, но редко когда жалеет о своих словах. В зрелом возрасте Мария ищет себе достойного мужа. За себя может постоять, в обиду ни себя, ни близких не даст.

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В День ангела Марии Факты ICTV подготовили красивые поздравления в СМС и открытках.

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Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе — все тосты,

И пожелания с теплом!

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Маша, день твой наступил,

Он днем ангела зовется,

В этот праздник много сил

Пусть с небес в тебя вольется.

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Хочу я просто море счастья

Любимой Машеньке желать,

Живи ты жизнью настоящей,

И знай — не нужно унывать.

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Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.

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