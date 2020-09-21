День ангела Марии: поздравления в открытках и СМС

В понедельник, 21 сентября, именины празднует Мария. Имя имеет древнееврейское происхождение, в переводе означает любимая и упрямая.
В детстве Мария ранимая, очень часто все принимает близко к сердцу. Даже самые небольшие замечания в ее адрес переносятся очень тяжело.
Иногда она бывает импульсивной, но редко когда жалеет о своих словах. В зрелом возрасте Мария ищет себе достойного мужа. За себя может постоять, в обиду ни себя, ни близких не даст.
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В День ангела Марии Факты ICTV подготовили красивые поздравления в СМС и открытках.
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Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе — все тосты,
И пожелания с теплом!
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Маша, день твой наступил,
Он днем ангела зовется,
В этот праздник много сил
Пусть с небес в тебя вольется.
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Хочу я просто море счастья
Любимой Машеньке желать,
Живи ты жизнью настоящей,
И знай — не нужно унывать.
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Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.
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