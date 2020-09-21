PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День ангела Марии: поздравления в открытках и СМС

В понедельник, 21 сентября, именины празднует Мария. Имя имеет древнееврейское происхождение, в переводе означает любимая и упрямая.

В детстве Мария ранимая, очень часто все принимает близко к сердцу. Даже самые небольшие замечания в ее адрес переносятся очень тяжело.

Иногда она бывает импульсивной, но редко когда жалеет о своих словах. В зрелом возрасте Мария ищет себе достойного мужа. За себя может постоять, в обиду ни себя, ни близких не даст.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

В День ангела Марии Факты ICTV подготовили красивые поздравления в СМС и открытках.

день ангела

*****

Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе — все тосты,
И пожелания с теплом!

день ангела

*****

Маша, день твой наступил,
Он днем ангела зовется,
В этот праздник много сил
Пусть с небес в тебя вольется.

день ангела

*****

Хочу я просто море счастья
Любимой Машеньке желать,
Живи ты жизнью настоящей,
И знай — не нужно унывать.

день ангела

*****

Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.

день ангела

Также Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка