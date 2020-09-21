День ангела Светланы 2020: поздравления в картинках

День ангела Светланы в 2020 году отмечается три раза: 26 февраля, 2 апреля и 16 ноября. По традиции, в эти дни с именинами поздравляют всех девушек с именем Светлана.

Имя в переводе с греческого означает свет и та, которая дарит людям свет.

В детстве Светлана любит внимание и сама не стесняется проявлять заботу. В школе она учится хорошо, а друзья не чаят в ней душе.

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В зрелом возрасте Светлана с трудом находит вторую половинку, однако в своем супруге она уверенна.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Светланы 2020.

Также Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.