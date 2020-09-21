Как усилить потенцию и оргазм мужчине

Одними из самых важных факторов во всей мужской сексуальности является как физическое, так и психологическое здоровье.

Проблемы в постели могут сигнализировать о плохом здоровье, то есть звоночек, дабы обратиться к эндокринологу, неврологу или просто к терапевту. Однако, хотя бы раз в год нужно обращаться к андрологу в рамках профилактики.

— Я категорически против самолечения, препаратов — аптечных или из сексшопа. Они часто имеют системное действие на весь организм, что может привести, например, к инфаркту или к более серьезным проблемам. Любые препараты необходимо принимать только после рекомендаций врача. У многих из них есть сильные побочные эффекты, — отмечает сексолог Оксана Ефремова.

Один промах — не повод тревожится

Если один раз у мужчины не получилось что-то в постели, то это не повод для горя и “ухода на покой”. Часто люди реагируют на разовые неудачи слишком драматично, что образует замкнутый круг.

Волнение, стресс, усталость, плохой сон или чрезмерное влечение к партнерше — причины почему не все может пойти по плану.

Читайте: Грусть, слезы и крепатура: почему после секса ухудшается самочувствие

Тут у мужчины включается паника. Он сразу начинает готовиться к следующему разу, но уже с тревогой, мол, а вдруг и сейчас не получится. А оно может и не получится, но не из-за плохого здоровья, а из-за тревоги.

Как усилить потенцию и повысить либидо

Здоровый образ жизни и сбалансированное питание

Ваше либидо не будет в восторге от перекусов на ходу и фастфуда, а также от чрезмерного употребления алкоголя. Обогатите свой рацион лучше жирной рыбой, авокадо, морепродуктами, грецкими орехами, шпинатом, овощами.

Также потенция имеет не лучшие отношения с сахаром, поэтому и его количество лучше минимизировать. К слову, чрезмерное употребление сладкого приводит к ожирению, а это враг для тестостерона, который необходим для крепкой потенции.

Если вы курите, то с этим явно стоит завязывать. Относительно алкоголя, то бокал красного вина несколько раз в неделю вам только поможет.

Массажи

По словам сексолога Ефремовой, отличной профилактикой могут быть массажи.

— Это могут быть орально-мануальные ласки во время секса. Также это могут быть массажеры или вакуумные помпы, если нет противопоказаний. Они направленны на работу с капиллярами. Можно использовать подходящие вам кремы и гели, которые наносятся на половой член. Эти средства признанны усиливать приток крови и имеют или охлаждающий, или согревающий эффект, — отмечает сексолог.

Практики и упражнения

По словам специалиста, для того, чтобы усилить потенцию необходимо сделать ставку на упражнения, которые призванны прокачать сердечно-сосудистую систему. Отлично подойдут ходьба, ходьба по лестнице, приседания, упражнения для ягодиц.

Кроме того, мужчинам стоит обратить свое внимание на упражнение Кегеля.

Препятствия на пути к женскому оргазму

Романтика, любовь и уважение, конечно, вещи нужные в отношениях, однако и качественная сексуальная жизнь – один из важнейших аспектов.

Существует ряд причин, почему женщины остаются без оргазмов, в частности проблемы со здоровьем, страхи, комплексы. Почему женщины не могут получить оргазм — читайте на Фактах ICTV.