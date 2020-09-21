21 сентября православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 важных церковных праздников. С этого дня начинается новый церковный год.

Именно в этот день родилась Дева Мария, которая стала матерью Спасителя мира Иисуса Христа.

Мария родилась в Иоахима и Анны, которые долгое время были бездетны. Однажды Иоахим ушел молиться в пустыню и молился Богу, когда вошел к нему ангел. Он сообщил, что у них родится дочь. Анна в это время осталась дома и тоже молилась.

Супруги дали обет посвятить своего ребенка Богу и отдали дочь Марию в Иерусалимский храм.

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Мария служила в храме до 12 лет, после чего в сопровождении опекуна Иосифа отправилась в Назарет.

Традиции и запреты на Рождество Пресвятой Богородицы

В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Также нужно соблюдать однодневный пост.

Нельзя желать другому зла или думать о ком-то плохо.

В этот день нужно утром пойти в церковь. Женщинам стоит давать милостыню, чтобы Богородица даровала им достаток в доме.

С этого дня можно засылать старост к будущим невестам.

Молитва ко Пресвятой Богородицы

Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся!

Господь с Тобою,

Благословенна Ты между женщинами и благословен плод, Тобою рожденный, потому что Ты родила Спасителя душ наших.

Аминь.

Церковный календарь на 2020 год

Церковный календарь 2020 поможет определиться, когда начинается и заканчивается пост и укажет дать поминальных дней.

В календаре есть двунадесятые непреходящие и большие православные праздники. Все они посвящены событиям из жизни Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и других святых.