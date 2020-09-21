В календаре церковных праздников на сентябрь 2020 не так много праздничных дней, как было в августе. Но все же есть несколько важных дат, о которых стоит помнить.

В частности, в сентябре православные христиане будут праздновать два больших церковных праздника, которые относятся к списку 12 самых важных дат.

Одним из них является Рождество Пресвятой Богородицы, который приходится на 21 сентября. Считается, что именно в этот день родилась Дева Мария.

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Еще один большой праздник приходится на 27 сентября — это Воздвижение Креста Господня. Согласно преданию, именно в этот день нашли крест, на котором распяли Иисуса Христа и показали святыню верующим.

Список церковных праздников на сентябрь 2020

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи;

19 сентября — Михайлово чудо;

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;

27 сентября — Воздвижение Креста Господня;

30 сентября — День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Церковные праздники в Украине приходятся чуть ли не на каждый день. Однако они есть двунадесятые непереходящие и большие православные, посвященные событиям из жизни Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и других святых.

Чтобы лучше ориентироваться в праздничных датах, Факты ICTV подготовили календарь церковных праздников на 2020 год, где вы также сможете найти, на когда приходятся поминальные дни и посты.