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Факты / Lifestyle

Магнитные бури в октябре: в какие дни стоит быть осторожными

Сильные или средние магнитные бури не ожидаются в октябре 2020 года.

Однако в месяце все же будут дни, когда будут ощущаться слабые геомагнитные колебания.

Так, 1 октября будут слабые колебания, которые ощутят метеочувствительные люди, а также гипертоники. Эта магнитная бурю в октябре будет отголоском сильных колебаний в конце сентября.

Читайте: Магнитные бури в 2020 — календарь на год

Также незначительные колебания зафиксированы 11 октября.

Буря с очень низкой интенсивностью ожидается и 29-30 октября. Однако она может оказать свое влияние не только на метеозависимых, но и на тех, кто обычно не реагирует на геомагнитные колебания.

Магнитные бури в октябре 2020: даты магнитных бурь

Симптомы геомагнитных бурь:

  • бессонница;
  • сонливость;
  • головная боль;
  • рост или падение давления.

Как снизить влияние магнитных бурь на организм:

  • Отказаться от алкоголя, жирной еды и переедания.
  • Ввести в свой рацион больше фруктов, в которых много калия и магния (клюква, смородина, лимоны, бананы, изюм, абрикосы).
  • Лучше уменьшить физическую нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
  • Во время стресса лучше принять успокоительное.
  • Пейте чай с мятой или мелиссой.

Лунный календарь на октябрь

В лунном календаре на октябрь редко встречаются удачливые и благоприятные дни.

Это связанно с тем, что весь месяц мы будем пребывать под воздействием ретроградного движения Марса и Меркурия.

Фото: Unsplash

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