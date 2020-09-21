Магнитные бури в октябре 2020: даты магнитных бурь

Сильные или средние магнитные бури не ожидаются в октябре 2020 года.
Однако в месяце все же будут дни, когда будут ощущаться слабые геомагнитные колебания.
Так, 1 октября будут слабые колебания, которые ощутят метеочувствительные люди, а также гипертоники. Эта магнитная бурю в октябре будет отголоском сильных колебаний в конце сентября.
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Также незначительные колебания зафиксированы 11 октября.
Буря с очень низкой интенсивностью ожидается и 29-30 октября. Однако она может оказать свое влияние не только на метеозависимых, но и на тех, кто обычно не реагирует на геомагнитные колебания.
Симптомы геомагнитных бурь:
- бессонница;
- сонливость;
- головная боль;
- рост или падение давления.
Как снизить влияние магнитных бурь на организм:
- Отказаться от алкоголя, жирной еды и переедания.
- Ввести в свой рацион больше фруктов, в которых много калия и магния (клюква, смородина, лимоны, бананы, изюм, абрикосы).
- Лучше уменьшить физическую нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
- Во время стресса лучше принять успокоительное.
- Пейте чай с мятой или мелиссой.
Лунный календарь на октябрь
В лунном календаре на октябрь редко встречаются удачливые и благоприятные дни.
Это связанно с тем, что весь месяц мы будем пребывать под воздействием ретроградного движения Марса и Меркурия.