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Факты / Lifestyle

Недосмотрели? В Instagram и Facebook среди геолокаций есть “ЛДНР”

В социальной сети Instagram пользователи могут отмечать свое местоположение как в “ДНР”, так и в “ЛНР”.

Если пользователь решит загрузить видео, фото в свою ленту новостей, то может свободно поставить геолокацию “ДНР”, “ЛНР”, “Луганск ЛНР”, “ДНР Новороссия” и т.д.

Также пользователи соцсети такую отметку могут публиковать в своих сторис.

  • В Instagram и Facebook среди геолокаций есть “ЛДНР”
  • В Instagram и Facebook среди геолокаций есть “ЛДНР”
  • В Instagram и Facebook среди геолокаций есть “ЛДНР”
  • В Instagram и Facebook среди геолокаций есть “ЛДНР”
  • В Instagram и Facebook среди геолокаций есть “ЛДНР”
  • В Instagram и Facebook среди геолокаций есть “ЛДНР”
  • В Instagram и Facebook среди геолокаций есть “ЛДНР”
  • В Instagram и Facebook среди геолокаций есть “ЛДНР”
  • В Instagram и Facebook среди геолокаций есть “ЛДНР”
  • В Instagram и Facebook среди геолокаций есть “ЛДНР”
Недосмотрели? В Instagram и Facebook среди геолокаций есть “ЛДНР” / 5 фотографий

Геолокации в Instagram пользователи могут создавать самостоятельно. Для этого достаточно зарегистрировать бизнес-страницу в Facebook с названием и положением, которое вам необходимо.

После этого геолокация будет доступна для выбора в Instagram. Кроме того, ее смогут эксплуатировать и другие пользователи.

Такая же ситуация наблюдается соответственно и в Facebook.

  • В Instagram и Facebook среди геолокаций есть “ЛДНР”
  • В Instagram и Facebook среди геолокаций есть “ЛДНР”
  • В Instagram и Facebook среди геолокаций есть “ЛДНР”
  • В Instagram и Facebook среди геолокаций есть “ЛДНР”
Недосмотрели? В Instagram и Facebook среди геолокаций есть “ЛДНР” / 2 фотографии

На Facebook подали в суд

В сентябре 2020 года на Facebook Inc снова подали в суд из-за того, что компания якобы шпионит за пользователями Instagram через камеры их мобильных телефонов.

Facebook отклонил претензию и заявил, что Instagram не использует технологию распознавания лиц.

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