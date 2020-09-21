Погода на 21 сентября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В понедельник, 21 сентября, в Украине прогнозируют сухую и солнечную погоду.

Дневная температура воздуха местами повысится на два-три градуса. Однако ночью будет прохладно.

В южных областях — от +22 до +25. На севере столбики термометров будут показывать +21, +23.

В восточных и западных регионах примерно так же — от +20 до +24. В центре страны ожидается +21.

В Киеве сегодня без осадков, днем прогнозируют +22, +24.

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Похолодание в сентябре 2020

Первое осеннее похолодание пришло в Украину 18-19 сентября. В последние дни в западных, северных, восточных и центральных областях температура опускалась до +2 +8, а местами были заморозки 0 -3.

При этом средняя суточная температура снизилась на 10-12 градусов.

Синоптики прогнозируют, что похолодание продержится до 22 сентября, а с 23-25 сентября температура постепенно будет повышаться.