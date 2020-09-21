Рождество Пресвятой Богородицы 2020 в Украине: поздравления в стихах и картинках

Рождество Пресвятой Богородицы 2020 украинцы празднуют 21 сентября.

В этот светлый праздник рождения Девы Марии принято поздравлять самых близких и желать им всего самого хорошего.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах и картинках.

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С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Светлой верой душа пусть наполнится.

Вам желаю любви, доброты и терпения,

Чтоб ушли все подальше сомнения.

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Рождество Пресвятой Богородицы,

Поздравляю я с праздником вас,

Пусть всегда хранит вас Мария,

Пусть спасает в невзгодах не раз.

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С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Пусть в душе расцветает добро,

Только счастьем сердечко наполнится,

И заглянет веселье в окно!

Календарь церковных праздников на 2020 год

Помимо Рождества Пресвятой Богородицы, в сентябре украинцев ждет еще два больших праздника — Воздвижение Креста Господнего 27 числа и день, когда чтят память Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, — 30 числа.

Немало церковных праздников будет и в октябре.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.