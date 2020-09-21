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Факты / Lifestyle

Рождество Пресвятой Богородицы — лучшие поздравления в стихах и картинках

Рождество Пресвятой Богородицы 2020 украинцы празднуют 21 сентября.

В этот светлый праздник рождения Девы Марии принято поздравлять самых близких и желать им всего самого хорошего.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах и картинках.

Читайте: Рождество Богородицы: духовное значение праздника

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Светлой верой душа пусть наполнится.
Вам желаю любви, доброты и терпения,
Чтоб ушли все подальше сомнения.

***

Рождество Пресвятой Богородицы,
Поздравляю я с праздником вас,
Пусть всегда хранит вас Мария,
Пусть спасает в невзгодах не раз.

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Пусть в душе расцветает добро,
Только счастьем сердечко наполнится,
И заглянет веселье в окно!

Рождество Пресвятой Богородицы 2020 в Украине: поздравления в стихах и картинках

Рождество Пресвятой Богородицы 2020 в Украине: поздравления в стихах и картинках

Рождество Пресвятой Богородицы 2020 в Украине: поздравления в стихах и картинках

Рождество Пресвятой Богородицы 2020 в Украине: поздравления в стихах и картинках

Рождество Пресвятой Богородицы 2020 в Украине: поздравления в стихах и картинках

Календарь церковных праздников на 2020 год

Помимо Рождества Пресвятой Богородицы, в сентябре украинцев ждет еще два больших праздника — Воздвижение Креста Господнего 27 числа и день, когда чтят память Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, — 30 числа.

Немало церковных праздников будет и в октябре.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.

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