Рождество Пресвятой Богородицы 2020 в Украине: поздравления в стихах и картинках

Рождество Пресвятой Богородицы 2020 украинцы празднуют 21 сентября.
В этот светлый праздник рождения Девы Марии принято поздравлять самых близких и желать им всего самого хорошего.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах и картинках.
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С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Светлой верой душа пусть наполнится.
Вам желаю любви, доброты и терпения,
Чтоб ушли все подальше сомнения.
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Рождество Пресвятой Богородицы,
Поздравляю я с праздником вас,
Пусть всегда хранит вас Мария,
Пусть спасает в невзгодах не раз.
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С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Пусть в душе расцветает добро,
Только счастьем сердечко наполнится,
И заглянет веселье в окно!
Календарь церковных праздников на 2020 год
Помимо Рождества Пресвятой Богородицы, в сентябре украинцев ждет еще два больших праздника — Воздвижение Креста Господнего 27 числа и день, когда чтят память Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, — 30 числа.
Немало церковных праздников будет и в октябре.
Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.