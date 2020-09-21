Рождество Пресвятой Богородицы — открытки с поздравлениями

21 сентября православные христиане отмечают один из самых больших праздников в календаре — Рождество Пресвятой Богородицы.

В этот светлый день рождения Девы Марии принято приветствовать близких и желать им всего наилучшего.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в открытках.

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Календарь церковных праздников на 2020 год

Помимо Рождества Пресвятой Богородицы, в сентябре украинцев ждет еще два больших праздника — Воздвижение Креста Господнего 27 числа и день, когда чтят память Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, — 30 числа.

Немало церковных праздников будет и в октябре.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите в материале Фактов ICTV.