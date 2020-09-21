Рождество Пресвятой Богородицы 2020, которое украинцы отмечают 21 сентября, считается большим церковным праздником.
Поэтому в этот день существует ряд запретов.
Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы:
- нельзя ссориться, обижать друг друга, конфликтовать и даже думать плохо о ком-то;
- не стоит в этот день устраивать пышные застолья, злоупотреблять алкоголем и переедать;
- нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, который можно отложить.
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Этот день лучше провести в молитвах, желательно посетить церковь.
Календарь церковных праздников на 2020 год
Кроме Рождества Пресвятой Богородицы, в сентябре осталось еще два больших праздника — Воздвижение Креста Господня и день, когда чтят память святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.
Первое приходится на 27 число, второе — на 30.
Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.