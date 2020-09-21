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Факты / Lifestyle

Рождество Пресвятой Богородицы: праздник 21 сентября

21 сентября отмечается большой церковный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Мария родилась в семье благочестивых Иоакима и Анны, которые, дожив до старости, были бездетными, но неумолимо молили Господа послать им младенца.

И, наконец, Господь услышал их мольбы, послав Анне беременность.

— Господь услышал молитву твою, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире.

В народе 21 сентября издавна называют праздником урожая — осенины — и Второй Пречистой, очень любят и широко празднуют.

Читайте: Рождество Богородицы: духовное значение праздника

Именины 21 сентября отмечают: Егор, Мария, Иван, Георгий и Яна.

Приметы на 21 сентября

  • тепло — осень будет долгой и сухой;
  • ночное небо звездное — к холодам;
  • туман утром — к меняющейся погоды;
  • птицы низко летают — к похолоданию, высоко — к потеплению;
  • дождь — такой будет погода еще сорок дней.

Что нельзя делать 21 сентября

  • Есть мясо и пить алкоголь;
  • Заниматься физическим трудом;
  • Ссориться;

Все государственные праздники в 2020 году смотрите в материале Фактов ICTV.

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