21 сентября отмечается большой церковный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Мария родилась в семье благочестивых Иоакима и Анны, которые, дожив до старости, были бездетными, но неумолимо молили Господа послать им младенца.
И, наконец, Господь услышал их мольбы, послав Анне беременность.
— Господь услышал молитву твою, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире.
В народе 21 сентября издавна называют праздником урожая — осенины — и Второй Пречистой, очень любят и широко празднуют.
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Именины 21 сентября отмечают: Егор, Мария, Иван, Георгий и Яна.
Приметы на 21 сентября
- тепло — осень будет долгой и сухой;
- ночное небо звездное — к холодам;
- туман утром — к меняющейся погоды;
- птицы низко летают — к похолоданию, высоко — к потеплению;
- дождь — такой будет погода еще сорок дней.
Что нельзя делать 21 сентября
- Есть мясо и пить алкоголь;
- Заниматься физическим трудом;
- Ссориться;
Все государственные праздники в 2020 году смотрите в материале Фактов ICTV.