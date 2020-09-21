21 сентября православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, которое в народе называют второй Пречистой. Первая была 28 августа, третья будет 4 декабря.

Что нужно знать о рождении Девы Марии, а также обычаи, традиции и приметы, связанные с праздником, читайте в нашем материале.

Что означает Рождество Богородицы

В этот великий день, на рубеже Ветхого и Нового Завета, в Назарете в семье праведных Якима и Анны появилась на свет Дева Мария, которой суждено было стать матерью Иисуса Христа.

Богослужения в этот день полные радостных тонов, как на Рождество Христово или его светлое Воскресение. Главные мотивы этой радости — конец бездетности праведных Якима и Анны, это начало нашего спасения, это особая роль и значение Богородицы в деле спасения человечества.

Считается, что в этот день нужно просить о самом сокровенном — и Богородица обязательно поможет. Для тех семейных пар, у которых нет детей, особенно актуально в этот день молиться о рождении ребенка.

Читайте: Рождество Пресвятой Богородицы — что нельзя делать

Традиции и приметы на вторую Пречистую

Многие запреты в православии связанные с постами. Но на Рождество Богородицы поста нет, то есть верующим можно есть любую пищу.

На Руси в этот день земледельцы благодарили Богородицу за собранный урожай и просили помощи на год будущий.

К Рождеству Богородицы старались собрать весь урожай, а пасечники начинали готовить пчел к зимовке — убирать ульи. Недаром в народе ходили такие поговорки: Придет Пречистая — будет чисто-чисто.

В этот день раньше ходили друг к другу в гости. Считалось, чем больше блюд стоит на столе, тем богаче будет следующий урожай.

С давних времен на Рождество Богородицы женщины рано утром шли к водоему. Считалось, если женщина умоется до восхода солнца, то красота ее сохранится до самой старости. Также для крепкого здоровья детей обливали на пороге водой.

Существовала также особая примета на замужество — если девушка умоется до восхода солнца, то ее обязательно посватают в этом году.

В этот день на берегах водоемов парни и девушки водили хороводы, устраивали веселые игры с выбором пары. Именно в этот период можно было целоваться без косых взглядов родителей и соседей.

Чтобы быть здоровым, в этот день сжигали старую одежду и обувь.

Хорошей приметой в этот день считалось испачкать руки чем-то черным. Это означало, что вскоре можно получить выгодное предложение, связанное с деньгами и прибылью. Чтобы примета гарантированно сбылась, непременно следует наступить на веник и постоять на нем хотя бы пару минут.

Следили в этот день и за погодой. Какая погода на вторую Пречистую — такой будет и вся осень. Если на Рождество Богородицы солнечно, то и осень ждет теплая и ясная, без обильных дождей. А если небо хмурое – осенние холода придут с дождями.

Календарь церковных праздников на 2020 год

Кроме Рождества Пресвятой Богородицы, в сентябре будет еще два больших церковных праздника — Воздвижение Креста Господня и день, когда чтят память святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.

Фото: ПЦУ