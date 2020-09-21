Выходные в сентябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы

В сентябре 2020 украинцы смогут отдохнуть восемь дней. В то же время государственных праздников, которые бы попали на будний день и стали выходными — в сентябре нет.

В месяце 30 дней, из них 22 рабочих, остальные — выходные.

1 сентября Украина будет праздновать День знаний. В этот день детки пойдут в школу после летних каникул.

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Также отмечают такие праздники:

6 сентября — Международный день предпринимателя;

8 сентября — День солидарности журналистов;

13 сентября — День танкиста;

17 сентября — День спасателя;

На 27 сентября приходится сразу три праздника — День туриста, День воспитателя и День тяжелого машиностроителя.

30 сентября отмечают День переводчика и День библиотек.

Календарь церковных праздников на сентябрь 2020

В сентябре христианский мир будет праздновать два больших праздника:

Рождество Пресвятой Богородицы, приходится на 21 сентября;

Воздвижения Креста Господня, которое приходится на 27 сентября.

Полный календарь церковных праздников на сентябрь 2020 покажет именины или праздники в честь святых на каждый день.